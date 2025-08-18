Conmoción en el norte de Santa Fe por los cinco obreros muertos en San Lorenzo

La ciudad de Florencia y los pueblos de Hardy y El Rabón despidieron a sus vecinos, víctimas fatales del desplome de un montacargas en una obra en San Lorenzo

Luto y tristeza por los cinco operarios del norte de Santa Fe muertos en San Lorenzo cuando un montacargas se desplomó en una obra en construcción. El accidente, que está siendo investigado, tuvo repercusión en sus ciudades y pueblos de orígenes, que despidieron a las víctimas con sentidos mensajes.

Poco más de 35 kilómetros separan a la ciudad de Florencia y la comuna de El Rabón, en el medio el pequeño pueblo de Hardy, siempre siguiendo la ruta 11 en el departamento General Obligado de Santa Fe . Los cinco obreros partieron de estos tres pueblos y se predisponían a trabajar en un edificio en construcción en San Carlos al 1000 , de la localidad de San Lorenzo. Previamente, se encontraban en el norte de la provincia de Buenos Aires, también trabajando, y el viaje a la ciudad del cordón industrial era relámpago.

Según confirmó el jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, los obreros habían realizado sus tareas y estaban bajando por el elevador, que con apenas unos metros en descenso cayó a la superficie provocando la muerte de cuatro obreros en el acto . El quinto falleció este lunes en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Tanto la municipalidad de Florencia , como las comunas de Hardy y El Rabón despidieron a sus vecinos que fueron parte de la tragedia de San Lorenzo.

El mismo domingo fallecieron Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia; y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años y provenientes de comuna de Hardy. Y este lunes se confirmó el deceso de Fernando Guerra, de 27 años, que vivía en El Rabón.

Ante el suceso, la municipalidad de Florencia aseguró que el intendente Rubén Carlos Quain de Florencia se puso en contacto con las familias de las víctimas y dispuso un vehículo para el traslado desde Rosario para sus correctas despedidas. “En estos momentos difíciles y de consternación la municipalidad acompaña a los familiares y amigos en este duro tránsito”, expresó en su comunicado oficial.

Por su parte, Hardy expresó “sus más profundas y sentidas condolencias a las familias de los jóvenes Alexis y Axel, vecinos de nuestro pueblo que han partido de este mundo”.

“No existen palabras que logren contener el inmenso dolor que hoy atraviesa a sus seres queridos, ni tampoco a toda nuestra comunidad que se ve golpeada por esta irreparable pérdida”, agregó a través de su cuenta de Facebook junto a la foto del escrito oficial.

Por último, la comuna de El Rabón, al enterarse de la muerte de Guerra, también ofreció el traslado para su vecino. “En esto momentos de tristeza el equipo de trabajo de la Comuna de El Rabón acompaña a familiares y amigos, en especial a su madre Zulema Guerra, miembro de la comisión comunal y compañera de trabajo”, publicó la comuna en su cuenta oficial de Instagram.