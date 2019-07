En la autopista a Santa Fe se vivieron el domingo y ayer lunes momentos plagados de accidentes donde los protagonistas fueron camiones. Hubo un muerto y varios heridos, producto de choques múltiples por falta de visibilidad por el humo y la niebla, y además un accidente por el impacto de un pesado coche contra un puente.

Sumado a todo ello —tal como dio cuenta ayer LaCapital— al choque en la autopista el domingo a la mañana de otro camión contra la cabina de un peaje, y que luego también atropelló a un utilitario, a la altura de Puerto San Martín, y donde resultaron heridos dos chicos y una mujer.

La serie de siniestros continuó el domingo a la tarde, en el kilómetro 107 de la autopista, cuando un camión embistió un puente que cruza sobre la ruta cercano al cementerio de Coronda. Como consecuencia del violento cimbronazo, el chofer salió despedido y falleció en el acto por los golpes al impactar contra el asfalto. El pesado vehículo acabó luego en la cuneta.

Choque en cadena

Por si fuera poco, en menos de dos días, ayer también en la autopista, tres personas sufrieron heridas en un choque múltiple entre cinco vehículos. La colisión se registró a la madrugada mientras había niebla y humo a la altura del kilómetro 7 de la conexión vial cerca del ingreso a la ciudad de Rosario.

Del múltiple siniestro participaron cuatro camiones y una camioneta. En el lugar trabajó inicialmente personal de los bomberos de Capitán Bermúdez, para asistir a las víctimas que quedaron atrapadas en el interior de los vehículos.

Tres heridos fueron atendidos por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Además, dos de los ocupantes de los rodados quedaron atrapados y se trabajó mucho para poder rescatarlos. La colisión se registró a las 4.30, según informó el Ministerio de Seguridad. Se dispuso el corte total de la circulación vehicular, con desvíos hacia la ruta 11 a la altura del puesto de peaje y hacia la ruta 34, en el ingreso a la localidad de Ibarlucea.

El jefe de los bomberos de Capitán Bermúdez, Pedro Bou Janne, expresó que se tuvo que rescatar a los ocupantes de la cabina de unos de los camiones y detalló que dos hombres quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, pero que los pudieron sacar en buenas condiciones, pese a que tenían varios golpes, y agregó un dato: "Cuando llegamos había un fuerte olor a quemado, que seguro provenía de un pequeño basural que hay cerca de la ruta y debe haber quedado encendido".

Visibilidad nula

Varios testigos de la situación contaron que, a la hora del choque, había una densa neblina y humo y que la visibilidad era nula. "No se veía nada, pero está claro que hubo también responsabilidad humana, si se ve cómo quedó el camión, no quedan dudas de que iba rápido", reflexionó el titular de los bomberos de Bermúdez.

Según la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a la hora en que se produjo el siniestro, en el lugar, había densos bancos de niebla que habrían sido la causa de la colisión en cadena. No obstante, se dijo que hasta tanto no se realicen los peritajes técnicos no se conocerá qué fue lo que originó el choque que involucró a cinco vehículos.

El impacto más violento fue el de dos camiones, en el que uno de los coches perdió totalmente la parte delantera, tanto es así que el conductor y el acompañante quedaron atrapados, pidiendo ayuda. En esa situación varias personas intentaron llamar al 911 infructuosamente y la Agencia de Seguridad Vial aún no estaba presente. Los dos hombres quedaron atrapados en el interior del camión por unas tres horas. La llegada de personal de bomberos de la región para asistir a las víctimas alivió el dramático cuadro, y tras ser liberados los hombres fueron trasladados al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Uno de los heridos presentaba fractura expuesta de tibia y peroné.

Varios testigos del siniestro se quejaban por la falta de medidas de alerta o prevención de las autoridades y organismos competentes en materia de seguridad vial ante la cantidad de humo y niebla en la zona que dificultaba la visibilidad.

Además trascendió que el humo en la autopista al momento del choque salía de un basural clandestino. Horas después aún emanaba humo en un campo, cerca de Fray Luis Beltrán, y el viento lo acercaba a la zona del choque. Según vecinos, el lugar es un depósito de residuos que no pertenece a ningún municipio.

Choque fatal

Los automovilistas que transitaban por la autopista en el kilómetro 107 —entre Coronda y Arocena— fueron quienes denunciaron el derrape de un camión Ford y semirremolque sobre los pastizales laterales y la presencia del cuerpo inmóvil de un hombre. Al lugar llegaron agentes de la Policía de Seguridad Vial y de la Unidad Regional XV San Jerónimo.

Posteriormente, y con la llegada de un médico en una ambulancia, constataron que el camionero había fallecido. La víctima fatal del siniestro fue identificada como Juan Carlos Scasso, de 58 años de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Batea alta

Se detalló que el camión Ford Cargo, tipo tractor de carretera, con batea, circulaba en el sentido norte-sur.

Y aunque se sigue investigando las razones del accidente, extraoficialmente se presume que el alto de la batea que transportaba fue la que colisionó contra la estructura superior del puente y producto de ello el chofer salió despedido de su cabina.