Caso de la hija de Roxana Carabajal: el papá de la nena queda a resguardo familiar

La fiscal Marianela Luna dispuso en las últimas horas que Gonzalo Koller, ex pareja de la cantante Roxana Carabajal y quien había huido con la hija de ambos, no quede detenido sino a resguardo de sus familiares y que sea sometido a exámenes psicológicos y psiquiátricos. La intención de la funcionaria es que un grupo de expertos lo evalúe su estado para avanzar luego, o no, en una imputación.