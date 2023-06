Cañada de Gómez: investigan a una fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario

La fiscal Gabriela Lescano fue sancionada en junio de 2021 por irregularidades en su desempeño. La medida disciplinaria de treinta días de suspensión del cargo sin goce de sueldo (conforme el artículo 54 inciso 4º de la ley 13.013) fue impuesta por la comisión de faltas graves. Las faltas atribuidas a la fiscal fueron divididas por la Auditoría General de Gestión en relación a dos investigaciones, el llamado “caso Canteros” y el “caso Vera”.

Se la acusó de haber arbitrado mecanismos a los fines de que un imputado revocara la designación de la defensa pública y designara en su lugar a una defensora privada, para de ese modo, celebrar un acuerdo de procedimiento abreviado. También de haber arbitrado medios manifiestamente ilegítimos, vulnerando el derecho de defensa, para obtener el consentimiento del imputado respecto del acuerdo abreviado referido, entrevistándose personalmente con el mismo en el establecimiento penitenciario y con sus familiares, sin presencia del defensor técnico.

Entre otras acusaciones, se le endilgó además haber presentado un acuerdo de procedimiento abreviado ante la Oficina de Gestión Judicial de Cañada de Gómez, luego de celebrada la audiencia preliminar, sin la conformidad del fiscal regional de la Segunda Circunscripción, en incumplimiento a lo establecido en instrucción por el fiscal general.

Luego se demostró que no había incurrido en ninguna falta y a fines de agosto de 2022 retornó a sus funciones como fiscal titular del MPA Distrito Cañada de Gómez. La sanción fue apelada en lo Contencioso Administrativo y se le dio la razón: pidieron la restitución a sus funciones al demostrar que no había incurrido en ninguna irregularidad. Lescano nunca reclamó el salario caído por la sanción ni resarcimiento alguno.

A su regreso dijo que fue víctima de un proceso injusto, con violencia institucional y mediática: "Si esto me pasó a mí, que soy fiscal, cuanto más a las víctimas del delito que uno defiende. Como fiscal yo defiendo los intereses del Estado, no de las víctimas. Sin embargo, no podemos dejar de entender que ellas son parte del Estado que defendemos", sostuvo.

“Una vez sancionada, pude empezar a tomar distancia con lo sucedido y tuve un proceso de contención médica y familiar al que las víctimas en muchos casos no acceden, y son revictimizadas una y otra vez. Me podría haber jubilado, pero por respeto decidí no hacerlo y seguir defendiendo los derechos que le son naturales a las víctimas. No fui una víctima más, tuve una estructura que me ayudó, después de muchas dudas y sufrimiento, a volver", expresó a su retorno a los medios locales.