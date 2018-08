Ayer, a diferencia de lo que se esperaba, no se concretó el traspaso de las acciones que integrantes del grupo de concesionarios que está al frente de la fábrica Vassalli se comprometieron a devolver a la dueña anterior de la empresa. Si bien se desarrolló el encuentro previsto en la sede del secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Buenos Aires, no surgieron definiciones.

Tal concreción no sólo allanaría el camino para que la heredera del fundador de la emblemática fábrica de cosechadoras de Firmat, Mariana Vassalli, recupere su liderazgo sino básicamente ir en busca de nuevos inversores que posibiliten la puesta en marcha del proceso de reactivación productiva que necesita el establecimiento para salir a flote.

Al menos ese es el espíritu con que el gremio metalúrgico apuntala el objetivo buscado tras lidiar con situaciones de conflicto que se fueron sucediendo desde que la empresa comenzó a ser manejada hace un par años por quienes ahora podrían dar un paso al costado.

"No se hizo transferencia (de acciones) pero se avanzó en algunos temas", dijo el representante legal de la mujer, Miguel Carrara. Y en esa línea admitió que el principal escollo es el aún presidente del directorio de la empresa, Néstor Girolami, al indicar que, al menos hasta ahora, "se opone y así no hay proyecto posible ya que nadie quiere ser socio ni se va a interesar en invertir estando él" al tiempo que dejó entrever que con el resto de los accionistas se estaría avanzando.

La posibilidad de que la nieta del fundador de la industria de Firmat, Don Roque Vassalli, pueda recuperar su paquete accionario surgió en una audiencia desarrollada el último viernes en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo, como dio cuenta este medio. Allí participaron representantes del organismo laboral, de la UOM, y algunos de los actuales representantes de la firma que se comprometieron a devolver las acciones, lo cual se iba a concretar en la reunión de ayer en Buenos Aires, pero no sucedió.

Al estar convencidos de que el manejo hecho en el último tiempo "fue un retroceso" para la empresa, desde la UOM se espera que lo logrado marque el inicio de un camino a la recuperación de la única industria de cosechadoras de capitales nacionales que funciona en el país.

Esperando un inversionista

En diálogo con este diario Girolami dijo estar dispuesto a restituir las acciones "siempre y cuando aparezca un inversionista que levante las avales que pusimos de garantía para lograr la refinanciación de la deuda millonaria que la firma tiene con Banco Nación", entre otros compromisos asumidos.

Al ser consultado al respecto Carrara dijo que "el rescate de los avales es un requisito imposible, lo cual tampoco hizo él con Mariana (Vassalli) que aún tiene avalado con su patrimonio un crédito en el banco".

Girolami fundamentó su posición al explicar: "Queremos que haya un proyecto coherente para que Vassalli salga adelante", al tiempo que aclaró que el grupo de concesionarios del que forma parte "no compró la empresa, sino que se hizo cargo ante un pedido de Mariana Vassalli, quien llamó desesperadamente para que la ayudáramos". Y en esa línea sostuvo estar "orgulloso" de haber aceptado el desafío porque de lo contrario, aseguró, "la fábrica hubiese quebrado y cerrado en abril de 2016 y hoy, si bien tiene problema, está en pie. Si aparece alguien que tiene un plan y fondos para levantar los avales y garantía personales que puse no tengo problemas de volverme a mi casa".

En tal sentido recordó que tanto él como sus pares Gastón Aguirre y Sergio Barbero firmaron avales ante la entidad bancaria "por 275 millones de pesos cada uno" para acceder a la refinanciación del pasivo que "Mariana estuvo tres años tratando de lograr y no lo consiguió". E indicó que la primera cuota vence en agosto de 2019 y ya depositaron en una cuenta más de 30 millones para tal destino.

Respecto de la audiencia de la semana pasada en el Ministerio de Trabajo y de la cual tampoco participó la calificó como de "una extorsión", y lamentó que el titular de la cartera, Julio Genesini, "se haya prestado a ello en un ámbito que es para tratar temas laborales y no transferencia de acciones". Y aseguró Girolami: "Desde el primer día (que nos hicimos cargo de la empresa) estoy buscando inversores, no tengo problemas en devolver las acciones, ya que nunca quisimos ser los dueños, pero para ello tiene que aparecer alguien que reemplace los avales y entonces me vuelvo a mis casa".