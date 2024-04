Agrotóxico letal provocó una muerte e intoxicó a 15 profesionales de la salud en Coronda

El hombre, que fue llevado a la guardia del hospital de Coronda, lamentablemente falleció. Sin embargo, la muerte del paciente no fue el fin del drama. El insecticida, a pesar de las medidas de seguridad implementadas, contaminó no solo a las personas que atendieron al hombre, sino también al ambiente del hospital y no se descarta que otros agentes también terminen intoxicados. Los síntomas de intoxicación incluyeron vómitos, diarrea, dolores de cabeza y erupciones cutáneas. Quienes manifestaron estas dolencias fueron derivados al Hospital Cullen de Santa Fe.