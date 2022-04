La palabra de Somoza: "Que lo externo no invada lo interno"

“Central es un club muy grande, con muchas exigencias y ninguna de esas cosas me asustan, por eso estoy muy convencido y muy claro en el camino que quiero. Hay que tratar de que lo externo no invada en lo interno”, fue de los conceptos más jugosos que expresó el DT canalla Leandro Somoza luego de su primer éxito en Central. Y tras la goleada 3 a 0 ante Independiente en el Gigante, agregó que “esto es tiempo, no podemos hacer magia, no llevamos un mes en el club, pero con el paso de los días y con esta victoria importante tendremos la tranquilidad que los jugadores necesitan para seguir trabajando”. Antes del partido “hinchas caracterizados” habían visitado al plantel en Arroyo Seco. Sobre el trámite del cotejo, Somoza destacó que “fue un partido complejo en algunas situaciones, pudimos abrir rápido el marcador, esto es todo lo que no nos venía sucediendo antes, pero hoy lo pudimos concretar en goles y es importante. Obvio que Independiente tiene jugadores de jerarquía. Nosotros corregimos algunos desajustes en los últimos diez minutos del primer tiempo y en el segundo el equipo estuvo muy bien. La mayor virtud fue mantener el arco en cero, ya que hacía varios partidos que no lo lográbamos. Y otra virtud fue que golpeamos en los momentos justos”, añadió el DT.