La madre de Tomás Holder rompió el silencio y contó la verdad sobre la vida de su hijo en Rosario

La podóloga de 41 años no sólo contó cuál es la verdadera situación económica de su familia, y por ende de su hijo, sino que además explicó por qué su primogénito mintió adentro de la casa de Gran Hermano y reveló un extraño problema de salud que él tiene desde su nacimiento pero prefirió ocultar ante las cámaras por vergüenza.

Luego de revelar que tras la salida de la casa de Gran Hermano ella pudo ver a Tomás a solas, Gisela, su madre, dio a conocer las primeras palabras que este le dijo luego de ser eliminado.

"Me dijo que cuando quiso ser (el verdadero) Tomi se sintió débil. 'Sentí que me comía la casa', me dijo, y a mí como mamá me parte el corazón eso", comenzó diciendo la mujer.

holdermama.jpg Tomás Holder junto a su mamá, Gisela, y sus hermanos.

Y siguió: "Su personalidad es muy linda, es un pibe que te hace cagar de risa, es un dulce, un tierno, sensible, es llorón...".

Entonces, Gisela, quien tuvo a Tomás a los 20 años y hoy también es madre de otros dos chicos, cuyo padre no es el mismo que el del influencer, recordó que su hijo mayor vive con ella y es quien la ayuda a criar a sus hermanos.

imageholder3.jpg

"Yo vine en colectivo (a Buenos Aires) y mi hijo se maneja en otro mundo y quiere sostener eso (por presión de su entorno), pero es insostenible...", remarcó en clara referencia a los dichos de Tomás en GH (dijo que jamás podría enamorarse de una mujer que se mueva en transporte público) y las amistades millonarias que él tiene.

Además, la mujer contó que su hijo "no viaja en colectivo porque las frenadas le hacen tan mal que lo descomponen...". En tanto, nombró a su nuera, Paula, y reveló: "Ella no tiene un mango y es lo más lindo que hay".

>>Leer más: El rosarino Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022

"Acá en casa limpia, cuida a los hermanos, cocina... yo hace dos años tuve un ACV y el que se encargó de que yo volviera a leer, a escribir, el año pasado me operaron del corazón y él al lado mío siempre", sumó orgullosa.

holder10.jpg

Casi al final de la nota, Gisela también se refirió a un problema de salud que Holder tiene desde su nacimiento y hasta ahora todos sus fans desconocían.

"Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no. La obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a googlear cómo hacer para... y empezó a entrenar y a entrenar, aparte por el bullying que le hacían por lo flaquito, y entrenando no se le nota la diferencia del pecho", precisó.

"¿Por qué no lo contó?", se lamentó Barbieri al escucharla. Pero ella no supo qué contestar.

>>Leer más: La dura amenaza del rosarino Tomás Holder a Gran Hermano y Telefe

"Todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso, le veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje", opinó la mujer sobre los últimos días de su hijo adentro de la casa.

Y agregó sincera: "Me gustaría que vaya a un psicológo porque si él cree que el personaje lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable, lo va a sacar de juego no sólo en una casa sino en la vida".

tomas.jpg Tomás Holder y su novia.

A su vez, Gisela dio a entender cuál habría sido el principal motivo que llevó a su primogénito a adoptar ese odioso personaje de "un Tincho clasista medio homofóbico".

"A veces habla con el padre. Él (el padre) se anotó en todos los GH habidos y por haber", comenzó diciendo. Y sumó: "Apenas empezaron los castings el padre le dijo 'vos tenés que dividir grupos, hacer estrategias'. '¿Ese es el pelotudo de tu padre? Si vos vas a hacer eso en la casa te digo desde ya perdés', le dije".

"Ni yo entendía a qué estaba jugando. Les juro me daban ganas de agarrarlo a sopapos... Antes de que entre le dije: 'Lo más lindo que tienen las personas y nunca lo pierdas es la humildad' porque a vos ese personaje te va a hacer perder", concluyó.