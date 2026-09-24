Zonas Frías: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario

La iniciativa busca modificar el régimen vigente desde 2021 y limitar el beneficio en las provincias incorporadas durante la última ampliación

Si se aprueba la reforma de Zonas Frías, los usuarios del sur de Santa Fe sufrirán un aumento del 50 por ciento en la tarifa de gas natural.

El Senado nacional trata este jueves las modificaciones a la ley de Zonas Frías , una medida que puede impactar directamente sobre los usuarios de gas de Rosario . La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados, propone reducir el alcance de los subsidios que actualmente reciben millones de hogares y concentrar el beneficio en sectores considerados vulnerables.

El proyecto modifica la ley 27.637, sancionada en 2021, que había ampliado considerablemente el régimen de Zonas Frías. Hasta entonces, los descuentos estaban concentrados principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Con la reforma de 2021, el beneficio se extendió a distintas localidades y departamentos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy y otras provincias.

La propuesta del gobierno de Javier Milei busca volver al esquema original para esas regiones. De esta manera, los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 dejarían de tener automáticamente el descuento sólo por residir en un área considerada fría y, ahora, pasarían a depender de criterios socioeconómicos para conservarlo.

El proyecto establece que podrán mantener el beneficio los hogares considerados vulnerables , entre ellos aquellos cuyos ingresos sean inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo. También contempla situaciones específicas, como hogares con integrantes registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y veteranos de Malvinas con pensión vitalicia.

Actualmente, el régimen contempla descuentos del 50% para hogares vulnerables y del 30% para usuarios residenciales generales de las zonas que fueron incorporadas en la ampliación de 2021. Esa extensión llevó el universo de beneficiarios a unos 4,3 millones de usuarios, de los cuales más de 3,3 millones se sumaron a partir de la reforma.

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El impacto en Rosario

La ampliación de 2021 incorporó al régimen a Rosario y otros siete departamentos del sur provincial: General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.

Según datos de Enargas citados durante el debate legislativo, en Rosario son 388.919 los hogares alcanzados por el beneficio. A ellos se suman 48.765 de General López, 38.864 de San Lorenzo, 19.159 de Caseros, 16.740 de Constitución, 14.818 de Iriondo, 12.680 de San Martín y 10.658 de Belgrano. En conjunto, representan más de 550 mil hogares y alrededor de 1,76 millones de personas en el sur santafesino.

“De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento de 50%. En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad”, argumentaron desde el bloque Unión por la Patria.

La eventual eliminación del beneficio generalizado implicaría que esos usuarios ya no tendrían automáticamente el descuento por Zonas Frías. En cambio, deberían cumplir con los criterios establecidos para acceder al subsidio focalizado.

Desde el gobierno de Santa Fe cuestionaron la iniciativa. La administración provincial advirtió que la modificación trasladaría mayores costos a las familias y al sector productivo y calificó la medida como un aumento encubierto de las tarifas.

El argumento del gobierno nacional

La Casa Rosada sostiene que el régimen vigente subsidia a todos los usuarios de las zonas alcanzadas independientemente de su nivel de ingresos y que la ampliación de 2021 incrementó significativamente el costo del sistema.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió la reforma durante el tratamiento en Diputados y planteó que los recursos destinados a subsidiar la energía deben concentrarse en quienes efectivamente necesitan asistencia. El proyecto se inscribe así en la política de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) impulsada por el gobierno nacional.

La iniciativa también establece que el subsidio de Zonas Frías se calcule exclusivamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura.