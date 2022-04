Vino a trabajar a Rosario, le robaron el celular y decidió volverse al pueblo

Luego de completar sus estudios en la ciudad, tres años de instrumentadora quirúrgica, Emma recibió la semana pasada una oferta de trabajo y decidió instalarse en Rosario. El episodio de robo ocurrió a la salida de la entrevista de trabajo, en barrio Saladillo, en la zona sur de la ciudad.

"Me dicen que empiezo el lunes, este lunes, me pongo contenta, me emociono. La felicidad me ganó. Estaba a una cuadra y media de donde me quedaba, en la casa de un familiar, cuando cruzo y me subo a la vereda. Siento que una moto se frena atrás mío. El chico me muestra las dos manos, me hace que no haga ruido. Pienso que me está alertando de que alguien más me está robando", contó la joven. "Ahí él me dice dame el celular, le digo que no, forcejeamos, iba a agarrar el gas pimienta pero me pega la primera trompada", rememoró.

"Yo uso lentes recetados, los pierdo", precisó Emma. "Me pega en las costillas, en la cara, en la cabeza. Me empieza a golpear más fuerte y ahí suelto el celular, ya quería que se lo llevara y me dejara de pegar. Me arranca pelos, me arrastra de los pelos. Él se sube a la moto, se ríe, yo me enojó, me asusto y lo puteo", detalló.

Cuando el ladrón quiere irse, arranca la moto y la joven lo empuja. "Cuando la empujo, la moto se le cae encima a él pero como estaba andando una rueda pasa por encima mio, forcejeamos otro poco, yo grito entonces empiezan a salir vecinos", contó. Luego el hombre "rompe con las dos manos el celular, los quiebra, contra el piso, contra la moto y la tercera vez contra mi cabeza. Ahí me dio un ataque de ansiedad, dolor, me mareo", sostuvo. La joven no pudo precisar lo ocurrido entonces. "Hay partes que no recuerdo", confió.

¿Qué hará ahora Emma? "Ya me vine para el pueblo, me debería haber mudado hoy pero me voy a tomar mi tiempo", contó. "No tengo posibilidad de ejercer en mi pueblo", explicó. Pero, a la vez, aseguró que tras el episodio vivido duda mucho en volver a la ciudad. "Ya me habían robado antes pero nunca con tanta violencia", concluyó.