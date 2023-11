Video: estafó a comerciantes en el microcentro con una billetera virtual falsa

Dueños y empleados de los negocios estafados coincidieron en que no notaron la diferencia entre la app trucha y la original, y que recién se dieron cuenta de la estafa cuando, pasados los minutos, el dinero no se acreditaba. "Cuando salí a la calle a buscarlo me encontré con otros comerciantes a los que les había pasado lo mismo", contó la propietaria de un local de Galería La Favorita donde el estafador había comprado por un monto de 38 mil pesos.