Vendedores ambulantes piden que los dejen trabajar en los Juegos CReAR

Vendedores ambulantes de Rosario realizaron este miércoles una manifestación en el calendario floral del parque Independencia para protestar porque no podrán trabajar en en el predio del donde se realizarán los Juegos CReAR , es decir entre este jueves y el domingo.

Alberto “Beto” Ribadero, titular de la delegación Rosario del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), señaló que la Municipalidad “no da respuestas y no hay diálogo desde hace mucho tiempo. En su momento, los funcionarios se habían comprometido a dejarnos trabajar en este tipo de eventos grandes, y una vez más nos dejaron afuera y ahora no dan respuesta”. Añadió: "Pedimos trabajos, no subsidios, ni bolsones de comida, nada".