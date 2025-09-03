Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Los importes experimentaron un incremento promedio del 25 por ciento. Cuáles son los valores para las diferentes categorías

El peaje de General Lagos, perteneciente al concesionario Corredores Viales.

El concesionario de la autopista Rosario - Santa Fe actualizó su cuadro tarifario del peaje ubicado en La Ribera. El mismo supone un incremento que se ubica en el orden del 25 por ciento, al igual que las cabinas de control ubicadas tanto en las autopistas a Córdoba y a Buenos Aires, la ruta nacional 34 y las provinciales 14 y 18, bajo otros entes administradores. Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario en los cinco puntos cardinales.

Desde este lunes, el paso troncal para autos y camionetas en la autopista a Santa Fe (AP01) pasó de $2.000 a $2.500, el acceso de $800 a $1.000 y el complemento de $1.200 a $1.500 . En los vehículos de Categoría 2, los valores escalaron a $5.000 (troncal), $2.000 (acceso) y $3.000 (complemento).

En las categorías superiores, las subas fueron aún más marcadas. La Categoría 4 paga ahora $10.500 en el troncal, $4.500 en el acceso y $6.000 en el complemento. Los pesados de la Categoría 6 alcanzan las cifras más altas: $17.500 en el troncal, $7.000 en el acceso y $10.500 en el complemento.

El esquema prevé descuentos para quienes usan TelePase: 30% para usuarios en general y 50% para vehículos de gran porte radicados en la provincia de Santa Fe. La medida apunta a estimular el uso del sistema electrónico y agilizar el tránsito en la traza.

Autopista a Buenos Aires, a Córdoba y ruta nacional 34

La situación en la ruta nacional 34 (tramo V), que parte desde la zona noroeste de Rosario hasta el primer tramo San Vicente y luego Ceres (previo paso a Santiago del Estero), al igual que el tramo VI ruta nacional 9 (autopista a Buenos Aires), tanto en los peajes de General Lagos y Zárate y en Carcarañá y James Craik (rumbo a Córdoba) en costo está unificado por pertenecer al concesionario Corredores Viales.

Las tarifas son las siguientes:

Hasta 2 ejes y 2.30 altura y sin rueda doble, $1.300;

Hasta 2 ejes con más de 2.30 o 4 ejes sin rueda doble, $2.600;

Hasta 2 y 4 ejes con más de 2.30 y/o rueda doble, $3.800;

Mayor a 4 ejes y hasta 6 ejes, $5.100;

Mayor a 6 ejes, $6.300.

Ruta provincial 14

Hacia el sudeste de Rosario, el peaje en la ruta provincial 14, cuyo peaje se encuentra a la altura de Bigand bajo la administración de Corredor Vial Nº6, desde el mes pasado las tarifas vigentes son las siguientes:

Categoría 1 - autos (menor a 2,10m.) $2.300;

Categoría 2 - 2 ejes (mayor a 2,10m.) $4.600;

Categoría 3 - 3 y 4 ejes (menor a 2,10m.) $4.600;

Categoría 4 - 3 y 4 ejes (mayor a 2,10m.) $ 6.900;

Categoría 5 - 5 y 6 ejes $9.200;

Categoría 6 - más de 6 ejes $11.500;

Categoría 7 - motos $1.100.

Ruta provincial 18

En cuanto a la ruta provincial 18, que empalma con la ruta provincial 32 en territorio bonaerense, la tarifa en el peaje ubicado entre el tramo Santa Teresa y Coronel Domínguez

Categoría M - motos 1.000;

Categoría 1 - vehiculos hasta dos ejes y hasta 2.40 m de altura sin rueda doble - 2.000;

Categoría 2 - vehiculos hasta dos ejes y mas de 2.40 m de altura o rueda doble 4.000;

Categoría 3 - vehiculos de mas de dos ejes y hasta cuatro y menos de 2.40m de altura o rueda doble 4.000;

Categoría 4 - vehiculos de mas de dos ejes y hasta cuatro y más de 2.40m de altura o rueda doble 6.000;

Categoría 5 - vehiculos de mas de cuatro ejes y hasta seis o rueda doble 8.000;

Categoría 6 - vehiculos de mas de seis ejes o rueda doble 10.000.