Vecinos y alumnos de la zona sudeste marchan hoy por el fin de la violencia

Y para darle visibilidad a este reclamo, esta tarde tendrá lugar una movida “por la paz y la alegría”, con tres columnas que partirán de diversos sectores para unir sus reclamos en Uriburu y Grandoli.

Se escucharán las voces de quienes son víctimas del asedio y la incursión de balaceras y el auge de la droga en sus vidas cotidianas. Como antídoto social, los organizadores prepararon canciones y mensajes de las escuelas participantes.

Los operadores en el territorio advirtieron que los valores sociales “están desdibujados” y remarcaron que los chicos “necesitan una educación igualadora y promotora de la cohesión social”. Así lo detallaron en un documento de la Red Tablada en el que se señaló: “Educar para la paz es una forma de educar en valores como Justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad y amor a la verdad”.

Recuperar lo público

En el documento también se señala que existe como “necesidad” la recuperación de los espacios públicos e instaron que “son tiempos de acciones y propuestas”.

En los recorridos hasta el punto de encuentro partirán delegaciones desde la escuela 6430, y se sumarán el jardín 55, la Escuela 114, el Centro de Educación Física (CEF) 36, el Hospital Geriátrico, en el tanque Mazzarello y Parroquia, Santa Margarita, Nuestra Señora de Fátima y la Vecinal 22 de julio.

También desde la Escuela 1.280, sumando a la Escuela 393, jardín 276, Parque del Mercado, CEF 8, luego se suman Jardín 149 y la Escuela Kennedy.

Desde el distrito Sur se sumarán el Centro Cuidar Tablada y la Escuela San Pablo.

Allí, una vez que se concentren todos en Uriburu y Grandoli, se colgarán los globos en los árboles y se pintarán murales y grullas para repartir. Y todos estarán invitados para escribir un mensaje en el Libro de la Paz.

Los tiros y las otras violencias

El padre Claudio Castricone, sacerdote de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima”, en Tablada, es otro de los impulsores de esta red que convoca a la concentración de hoy.

“La violencia no son solo los tiros. En las escuelas los alumnos están muy agresivos y también muy irritados los padres”, advirtió en diálogo con La Capital.

“Queremos plantear el tema y a la vez trabajar por la paz y la alegría. Tenemos que trabajar mucho quienes tenemos responsabilidad con jóvenes y chicos. Es decir, queremos demostrar que estamos preocupados por la violencia en nuestros barrios y marcar nuestro compromiso en pos de la paz y en educar para este propósito”, remarcó Castricone para enfatizar: “Es una concentración de denuncia, pero también con carácter educativo, con una tarea desde abajo para ver si se puede revertir”.

A la hora de analizar el tejido social en las barriadas de Tablada y Municipal, el cura admitió que existen quienes hablan el lenguaje de los disparos y que hacen mucho ruido, pero también “existe mucha gente que quiere diálogo y arreglar las cosas sin estar a los gritos, piñas o tiros”.

El mapa caliente de los homicidios pone a Tablada, Empalme Graneros y Ludueña entre los más complicados.

“Antes eran Las Flores y La Granada, ahora nos tocó a nosotros y es el territorio donde hay una disputa de bandas permanente”, indicó.

A la hora de analizar la injerencia del Estado en estos territorios arrasados por la violencia, droga y delincuencia, Castricone indicó que si bien no se puede afirmar que el Estado está ausente, “se siente una orfandad”, para luego reclamar una campaña educativa al igual que la educación vial o contra el bullying, contra el consumo de sustancias adictivas.

“Vemos como una ausencia grave del Estado en mirar para otro lado en la concientización”, subrayó para aclarar: “El que tiene plata se droga, el que no la tiene roba para consumir, pero la problemática está en todos lados”.

El cura instó a “que caigan los grandes y no los perejiles, no quedarse solo con los bunker sino ir siguiendo la cadena, para lo cual no hace falta mucha inteligencia”.

Festival

Este domingo, en el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Uso Indebido de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Agencia de Prevención del Consumo y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), realizará un festival en la plaza San Martín, de 13 a 19, con bandas en vivo y food trucks.