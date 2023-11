Vacuna contra el dengue: cuánto cuesta en Rosario y quiénes deben aplicársela

El especialista hizo hincapié en el caso de las personas que ya padecieron dengue, que también deben aplicarse la vacuna. “El hecho de haber tenido dengue y volver a infectarse, aumenta el riesgo de que la enfermedad sea más grave. Siempre decimos: muchas personas tuvieron dengue, pero no se han enterado porque muchas veces el dengue cursa asintomático”.

“Por lo tanto, _remarcó_ es muy importante la estrategia de vacunación del Ministerio de Salu d, si es que incluye la vacuna dentro del Programa Amplio de Inmunizaciones. Siempre es importante tener una estrategia, siempre pensando en esa característica de la enfermedad: muchos saben que la tuvieron y muchos no saben que la tuvieron”.

Para diseñar una buena campaña de inoculación, Lerman indicó que lo principal “es realizar un mapeo con los lugares donde hubo más casos. Allí se debería empezar con la vacunación. Pero vuelvo al tema de que mucha gente estuvo asintomática, y además tenemos un cambio climático que hizo que haya casos de dengue casi todo el año. Es raro. Durante el invierno hubo pocos casos, peros sostenidos y lo que esperamos no es tan halagüeño”.

Por el momento la vacuna contra el dengue no está en el calendario nacional y no es gratuita. Deben aplicarse dos dosis y se estima que el costo rondaría los 40 mil pesos cada aplicación. Al respecto, Lerman señaló: “el intervalo entre la primera y segunda aplicación es de tres meses, y está probada para personas mayores de 4 años, no para mujeres embarazadas y ni inmuno deprimidos. Por eso es importante que se consulte al médico”

“La vacuna es complementaria a la educación en salud. Evitar la acumulación de agua en recipientes tras las lluvias es muy importante, y aunque terminasemos con el dengue porque se vacune el 100 por ciento de la población, van a emerger otras enfermedades como el sika o chikungnya que las transmite el mismo mosquito”, subrayó.