Una reconocida maestra del budismo zen llega a Rosario para dar una conferencia

A lo largo de su trayectoria, la maestra Dosei fue secretaria y traductora de su maestro y fundó centros de práctica (dojos) en Uruguay y Argentina.

Actualmente, es responsable del Templo Zen Shobogenji (Capilla del Monte, Córdoba) y dedica su actividad a la difusión de la práctica del budismo zen a través de la realización de conferencias y retiros de meditación.

zen2.jpg

Ariadna Labbate suele relatar cómo fue su primer acercamiento al budismo zen: “Mi encuentro con el zen fue a los diecinueve años. No sé si yo me encontré con el zen o si el zen me encontró a mí, o si nos topamos de alguna manera. Me parece que intuitivamente estaba buscándolo”.

Y prosigue: “A los trece años mi hermana mayor falleció y eso me generó un cambio radical en la vida, me puso en una urgencia con el vivir, y siento que instintivamente estaba buscando ese encuentro con el zazen. En la adolescencia había encontrado un libro sobre el budismo mahayana en la biblioteca de mi casa, que me había impactado un montón”.

“Después, a los 19 años, yo entrenaba en un lugar de teatro antropológico y el director nos dio una cantidad grande de bibliografía, y estaba ese libro muy bonito que es «El zen en el arte del tiro con arco» de Eugen Herrigel, y en ese mismo lugar un amigo me invitó a una iniciación al zazen. Y yo, que hacía millones de cosas, me quedé sentada quieta diez minutos en la postura de zazen y no lo pude creer. La postura de zazen me atravesó y dije «bueno, acá me quiero quedar»”, recuerda.

¿Qué es el zazen?

Es la meditación sentada en la postura tradicional del Buda, practicada por el ser humano desde la prehistoria. Según esta corriente espiritual, “zazen no es una teoría, ni una idea, ni un conocimiento que se puede percibir con el cerebro. Es únicamente una práctica que cambia nuestro propio espíritu de manera radical. Significa fundirse con el universo entero”.