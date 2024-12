Una investigadora rosarina asegura que "hay oleadas de ovnis en todo el mundo"

"No hablaría de una invasión de ovnis, porque su actitud es pasiva", advirtió la ufóloga e investigadora María del Carmen Dionigi, directora del Grupo Colora

Todo es muy extraño, a estas llegadas masivas de inteligencias extraterrestres no se las podría calificar como una invasión, ya que su comportamiento hasta el momento es pasivo, y debemos tener en cuenta que nuestro planeta está viviendo momentos muy difíciles con el calentamiento global y las guerras: estas inteligencias podrían venir a atenuar estos acontecimientos.

¿Qué pasó el 3 de noviembre último con un vuelo de Air France que habría avistado un ovni en el mar Rojo?

Con respecto a la gran cantidad de Ovnis que están apareciendo en los cielos de diversos países del mundo, se presentó un hecho inusual el 3 de noviembre un vuelo de Air France tuvo que volver a su punto de partida, ya que encontraron un objeto luminoso sobre el mar Rojo. El mismo permaneció en el lugar durante varias horas, el piloto del avión lo consideró peligroso y decidieron volver. La empresa decidió cambiar la ruta y suspender los vuelos que pasen por la zona hasta nuevo aviso.

¿Qué hay detrás de los drones que sobrevuelan en Nueva Jersey, en los Estados Unidos?

Desde el 22 de noviembre a la fecha se han producido hechos insólitos en la ciudad de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, donde residentes del lugar disparan a misteriosos drones que sobrevuelan los cielos, mientras el gobierno de ese país se pronuncia al respecto diciendo que están investigando y que no tienen idea de su origen.

¿Qué saben ustedes, en Proyecto Colora, sobre estos drones?

Sabemos que en esta ciudad de Nueva Jersey se encuentra una base militar, la cual está siendo sobrevolada por estos drones, y teniendo en cuenta que estos objetos se están extendiendo a más estados, analizando a la distancia y tratando de ser lo más objetiva posible, advertimos que estos objetos poseen motor y un ruido característico, motivos por los cuales no serían de tecnología no humana sino de tecnología del mismo país, que estarían llevando a cabo un programa determinado, que aún no han dado a conocer públicamente. Mientras tanto la ciudadanía de los estados mencionados sigue viviendo momentos de gran incertidumbre.