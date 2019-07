Esta semana se conocieron los ganadores de una beca para estudiar tecnologías de la información en China. Son diez de todo el país y uno de ellos es rosarino. Se llama Juan Manuel Docampo y es estudiante de la carrera de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Rosario.

"La verdad es que estoy muy contento", expresó Juan al conocer esta semana el resultado del concurso en el que salió ganador. "La beca consiste en llevarte a China, con todo incluido durante tres semanas con dos objetivos: estudiar tecnologías de la información y conocer la cultura china", contó entusiasmado el joven.

El viaje será del 8 al 25 de agosto y lo compartirá con jóvenes de las provincias de Salta, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires.

Juan llegó a este concurso movido por la curiosidad. Lo encontró en internet y no dudó en participar. "Mandé mi currículum vitae y tuve una entrevista telefónica en inglés", contó el joven, que superó esa primera prueba y siguió compitiendo. Al pasar esa prueba tuvo que rendir un examen sobre telecomunicaciones y luego realizar un video de un minuto, donde explicó cómo las telecomunicaciones impactan en la sociedad.

En ese video, que tuvo más de 15 mil reproducciones, Juan explicó cómo influyen las tecnologías de la información en la vida diaria. "Intenté demostrar todo lo que podemos hacer gracias a las telecomunicaciones. Por ejemplo saber a qué hora llega el colectivo, reencontrarte con familiares de otro lugar del mundo gracias a las redes sociales, o pedir que llegue tu plato favorito sin moverte de tu casa", comentó Juan.

El joven es rosarino y hace dos meses que comenzó el proceso de postulación para esta beca. Compitió con 450 chicos de distintas provincias, y quedaron seleccionados 10 que viajarán en las próximas semanas a vivir una experiencia al gigante asiático.

Hace dos años estudiaba y trabajaba ocho horas diarias en análisis de inteligencia de negocios, pero tuvo que dejar ese empleo para poder seguir con la carrera. Hoy su objetivo es terminarla y todavía no sabe a qué le gustaría dedicarse. "La carrera es muy amplia y podría hacer muchas cosas", comentó.

"Tengo muchas ganas de irme a China, confiesa. Me interesa mucho la parte turística y desde chico tengo un sueño y es conocer la muralla china, porque me parece fascinante lo que construyeron, más allá de que no estoy de acuerdo con la función de la muralla", aclaró.

Juan dijo que tiene mucho para aprender de la cultura milenaria de ese país, y "seguro me aportará otro punto de vista de la vida", manifestó ansioso porque llegue el día de la partida.

Consultado sobre cómo había reaccionado su familia, aseguró que cuenta con todo el apoyo de sus parientes y también el de la facultad.

Pero quien está más orgullosa es su abuela María Esther, y en parte, Juan dice le debe la beca, porque ella es maestra de inglés y "siempre incentivó a sus nietos para que estudiáramos inglés, y si no fuera porque yo sabía ese idioma, no habría obtenido la beca", comentó.

La beca

La beca es una de las iniciativas de responsabilidad social empresaria (RSE) de la empresa Huawei que brinda ayuda a jóvenes para capacitarse en telecomunicaciones. Es la tercera vez que se implementa en el país y cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación. A nivel mundial, más de 30 mil jóvenes ya participaron de la acción.

Los estudiantes seleccionados estarán en China hasta el 25 de agosto. Aprenderán en Beijing sobre la cultura local tradicional, luego viajarán a Shenzhen donde asistirán a seminarios sobre Tecnologías de la Información y Comunicación en la casa matriz de la empresa. Por último, visitarán los laboratorios de la compañía junto a delegaciones de otros países del mundo.