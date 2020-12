Un patrullero y un taxi terminaron destrozados tras chocar en barrio Cura

Tras el siniestro, el conductor del vehículo de menor porte manifestó que el patrullero "no tenía sirena. Si no, hubiera frenado. Me arruinó todo el auto". También afirmó que el patrullero iba a alta velocidad.

Además, lamentó que el choque no le permitirán realizar su actividad en los próximos días, que son importantes en cuanto a la recaudación. "Ahora no voy a poder trabajar este fin de año", enfatizó amargado.