Un incidente de tránsito terminó con un taxista agredido y atropellado

Todo se originó en la cuadra anterior cuando el taxi había sido tocado en su parte trasera en un par de ocasiones por el utilitario, acción que motivó al taxista a detener su marcha en el medio de la calzada para reprocharle al conductor de la camioneta la violenta actitud de chocarlo sistemáticamente. Y, según el testimonio del chofer, “se bajó con un fierro y me dijo a vos te voy a enseñar y me pegó un par de fierrazos en la cabeza y me produjo una herida”, dijo.