Un grupo de padres cuestionó la lectura en la escuela de un libro por su contenido sexual

En la novela de Dolores Reyes publicada en 2019 la protagonista es hija de una víctima de femicidio y, al tragar tierra, tiene el don de visualizar el destino de personas desaparecidas, sobre todo mujeres, ya sea por trata o femicidio. "Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender. No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Aflojá de una vez, todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra", escribe al comienzo del libro, traducido a varios idiomas y reconocido internacionalmente.