Un fin de semana muy positivo para todos los negocios del centro

El movimiento de este último fin de semana representó un envión anímico y un guiño de optimismo para los flacos bolsillos de los comerciantes rosarinos, que venían de caídas permanentes en las ventas, por los distintos niveles de restricciones sanitarias que les tocó atravesar.

Por eso, la idea de peatonalizar el sábado de 10 a 13, calle Córdoba (de Dorrego a Paraguay), y calle San Luis (de Dorrego a San Martín), asomaba como un gesto con halo positivo. Además, para facilitar aún más las ventas navideñas, los dueños de los comercios se pusieron de acuerdo con los representantes gremiales de los trabajadores y pudieron funcionar el domingo.

Directo a comprar

“La gente que concurrió este domingo al centro no fue la de las jornadas anteriores, pero notamos un fenómeno muy particular. Si bien no fue mucha, la gente se manejó de manera más directa y efectiva. No fue gente que anduvo dando vueltas. Llegaron al centro para aprovechar ofertas especiales y comprar más tranquilos los regalos para las fiestas. Así que todo anduvo bien, y abrir este día representó un aporte positivo para los comercios del centro”, destacó Nelson Graells, referente de la Asociación Amigos Peatonal Córdoba.

Por su parte, Miguel Rucco, presidente del centro comercial calle San Luis, definió a la experiencia como “muy positiva”, puntualizó que fue “exitosa para las jugueterías”, y subrayó que “a ese rubro le fue muy bien”. Pero, asimismo admitió que “en el resto de los rubros, no anduvo de la misma manera”.

Sobre todo el fin de semana, resaltó que “la peatonalización del sábado fue excepcional y nos fue a todos muy bien”, y el domingo fue “un aporte también positivo”. En este marco de análisis, Rucco confió que “la idea es replicar la peatonalización en la previa del festejo de Reyes”.

A su turno, Fabio Acosta, representante de la Asociación Casco Histórico, precisó que este fin de semana “algunos comercios abrieron, y otros no, porque van haciendo un equilibrio entre los costos de pagar doble en este tipo de fechas, y lo que se viene vendiendo en las jornadas regulares”.

En ese sentido, comentó que “el balance de la última semana fue de menor a mayor en la actividad comercial en todo el centro. Hubo mucha venta por internet, donde se aprovecharon bien las ofertas del Cyber Monday, que se adelantó a las compras presenciales de diciembre”.

“Este fue un fin de año muy atípico. Vimos ofertas y decoraciones navideñas en las vidrieras desde principio de mes, algo poco usual para estas fechas. La competencia con los comercios de cercanía y también con los shoppings sigue siendo muy intensa, por eso los comerciantes se están esforzando al máximo para tratar de cerrar el año de una buena manera, después de todas las complicaciones que impuso la pandemia por el coronavirus”, enfatizó Acosta.