Un ciclista murió aplastado por un camión en la zona oeste

La muerte de Luis Gabriel Aguirre, un ciclista de 29 años que falleció ayer tras ser embestido por un camión en la intersección de Las Palmeras y Presidente Perón, en la zona oeste de la ciudad, puso nuevamente sobre tablero de discusión pública el aumento de la cantidad de ciclistas fallecidos en siniestros viales en la provincia de Santa Fe. Según datos oficiales de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en 2018 hubo 32 víctimas, aunque sólo 6 corresponden al departamento Rosario, que marcha segundo en ese preocupante ránking, detrás del departamento La Capital.

El accidente sucedió alrededor de las 11 de la mañana, cuando una llamada telefónica a la Central de Emergencias 911 alertó sobre el siniestro vial. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitario (Sies) asistió al lugar, pero la víctima había fallecido en el acto.

Tras las investigaciones iniciales, el fallecido fue identificado como Luis Gabriel Aguirre, 29 años, quien era oriundo de la vecina localidad de Soldini.

El siniestro expuso nuevamente una problemática que se instaló en las calles y rutas santafesinas.

Según estadísticas preliminares obtenidas del mapa georreferenciado de víctimas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, durante 2018 murieron 32 ciclistas en siniestros viales en toda la provincia, de un total de 496 fallecidos en colisiones, lo que representa un 6,4 por ciento.

Vale precisar que el número oficial marca una tendencia creciente respecto de los últimos años. En 2013 hubo 36 muertos de un total de 636 (5,7 por ciento); en 2014 hubo 38 fallecidos de 550 (6,9 por ciento); en 2015 hubo 24 que perdieron la vida de un total de 551 (4,4 por ciento); en 2016 hubo 27 de 492 (5,5 por ciento) y en 2017 hubo 31 de un total de 548 (5,7 por ciento).

Estos números reflejan que tras el pico de 2014 hubo un descenso importante, pero en los últimos 4 períodos la curva comenzó a subir año a año.

Poniendo la lupa sobre Rosario, el mapa de la APSV marca que de los fallecimientos ocurridos en 2018, 6 tuvieron lugar en esta ciudad.

Esa cantidad de víctimas fatalas en accidentes con ciclistas ubica a Rosario segunda en esa escala de los departamentos provinciales detrás de La Capital, que encabeza esa cifra negra con 11 muertos.

De acuerdo a este relevamiento preliminar, en lo que va de este año hubo 12 muertes de ciclistas en toda la provincia, y una sola, la de ayer, sucedió en el departamento Rosario.

Según algunas agrupaciones que trabajan con estudios y estadísticas sobre víctimas viales, las conductas riesgosas más frecuentes entre los ciclistas son las siguientes:

El 98 por ciento no señaliza con sus brazos previamente las maniobras; el 91 por ciento no respeta la prioridad peatonal; el 86 por ciento carece de las luces; el 74 por ciento no usa casco protector; el 63 por ciento no se detiene en los semáforos rojos; el 59 por ciento no tiene elementos reflectantes; y 16 por ciento circula en contramano.

Estas estadísticas de Luchemos por la Vida exponen conductas que ponen en grave peligro la vida o la integridad física de los ciclistas, y también de terceros.

Aplastado

El accidente de ayer alteró el ánimo en zona oeste de la ciudad. El ciclista falleció por la mañana, tras ser embestido por un camión de gran tamaño en la intersección de Las Palmeras y Presidente Perón. Cuando arribó la ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitario (Sies), los profesionales médicos indicaron que la víctima ya había muerto en el acto.

La fiscal Mariana Prunotto, quien interviene en la causa, ordenó las medidas iniciales de investigación.

"El joven venía por Presidente Perón y el camión circulaba por el mismo sentido en esa avenida. Se ve que el camión hizo el giro para entrar a Las Palmeras, se abrió y la bicicleta o no vio los guiños o no sabemos bien qué pasó, pero cuando terminó de hacer la maniobra, lo embistió y lo arrolló con el acoplado", explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Respecto a las medidas para dilucidar la mecánica del choque, dijo que se analizará "si la bicicleta perdió el equilibrio por un pozo o si el propio camión tomó el pozo o no, pero aún no lo podemos determinar", cerró. La fiscal contó que también solicitó planimetría del lugar, relevamiento de cámaras en la zona, y levantamiento de rastros y testimonios.

La fiscal también confirmó que el chofer del camión no tenía antecedentes y recuperó la libertad tras los exámenes de rigor. Se le inició una causa por homicidio culposo.