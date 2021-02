Trotta alertó contra el "mensaje extremo" que "plantea a la escuela como una fiesta clandestina"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, alertó sobre la prédica que le quiere hacer creer a la sociedad que se va a volver a la misma escuela de marzo del año pasado cuando, debido a la pandemia de coronavirus, no es así. "Debemos evitar el mensaje extremo que plantea que la normalidad se recuperó, y no es así tampoco", disparó el funcionario nacional, y enfatizó: "No se puede plantear que la escuela es como una fiesta clandestina".