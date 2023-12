Tras el ataque a balazos, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez permanece cerrado

“Tenía turno para hoy para hacerme una punción y me encontré con el Hospital cerrado. No sé qué voy a hacer. Nadie sale a informar nada. Hace media hora que llegué y están los ingresos cerrados. Por lo menos deberían poner un cartel”, contó a LT8 una mujer que sufrió una reprogramación de turno de su estudio dos veces.

“Tengo que hacerme una biopsia. No la puede hacer en cinco oportunidades y me dieron turno para hoy a las 8. Llegué acá y me encontré con que el hospital estaba cerrado. No sabía de la balacera”, agregó.