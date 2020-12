Transporte en crisis: colectiveros en estado de alerta ante un nuevo atraso en el pago de haberes

La crisis del transporte urbano en Rosario no afloja cuando se acerca el fin de un año sumamente conflictivo. Los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor de Rosario se encuentran en estado de alerta al no cobrar la semana pasada los aguinaldos y por tal motivo podrían decretar otro paro en las próximas horas. “Sin dinero no vamos a pasar las fiestas. No se descarta un quite del crédito laboral. Creíamos que este mes venía encaminado para tener unas fiestas tranquilas, pero parece que no está nada tranquilo”, afirmó hoy Sergio Copello, secretario general de la UTA local.