Trabajadores del Conicet exigen respuestas y esperan a las nuevas autoridades

Desde el 10 de diciembre, Daniel Salamone viene manteniendo reuniones como responsable del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), sin embargo, su designación aún no se oficializó a través de los canales administrativos. Las noticias a las que accedieron los investigadores sobre esos encuentros -que consideran "informales" por falta de designación- no son buenas: en 2024 se repetiría el presupuesto de 2023, lo que apenas alcanza para cubrir los gastos hasta junio próximo, no hay información clara sobre el acceso a becas ya concursadas "por cuestiones presupuestarias", y los ingresos de nuevos investigadores pendientes y ya concursados de 2022 y 2023 "se irían dando las altas a medida que haya presupuesto".