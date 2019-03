Tensión en un barrio tras un anuncio engañoso en Facebook

La quietud de barrio La República (Montevideo y Gutemberg) se ve distorsionada por estos días luego de que vecinos denunciaran el intento de usuparción de un inmueble en la zona. Aseguran que un grupo de personas ya se adueñó de una propiedad y que esta semana se publicó un anuncio en las redes sociales sobre una casa, que en rigor se encuentra habitada, para que quien quisiera se la quedara. Por ese hecho, los vecinos debieron interponerse para que los nuevos visitantes no se quedaran con la propiedad; a su vez, afirman que los robos se incrementaron desde que se suceden estas situaciones, inusuales en el barrio.

La inquietud llegó a La Capital, donde un grupo de vecinos de la zona de Gutemberg y Zeballos se manifestó a raíz de un anuncio falso en la misma red social donde se afirmaba que una casa se ofrecía de manera gratuita ya que su dueño, "un señor viejito", había fallecido y no tenía herederos. Sin embargo, la casa está habitada.

Algunos vecinos del barrio dialogaron con este diario para contar cómo se sucedieron los hechos, a la vez que pidieron no ser identificados por temor a represalias.

Una de las vecinas del lugar contó: "A esa gente no la podemos sacar, vino de otro lado. Hay robos en el barrio, hicimos un montón de denuncias pero nadie vino".

"No pusieron un patrullero las 24 horas, entran a las casas, siempre cambian de familia. Es un barrio de gente grande y tienen miedo", agregó.

También manifestó que nadie hace nada para impedir o prevenir estos hechos que parecen estar enquistados en un barrio que se presume tranquilo como lo es La República.

La mujer también contó que el miércoles "se quisieron meter en una casa de Gutemberg y Montevideo, que también está abandonada. La mayoría de los ocupas (como los denominó la mujer) agarraron una casa de tres pisos que la tomaron como una pensión, porque el dueño vive en Estados Unidos y no quiere venir a sacarlos".

El propietario del inmueble es conocido en el barrio, según contó otro vecino. A pesar de que le pidieron que fuera a hacer algo con su casa, no quiere saber nada: "Nosotros lo conocemos y lo intimamos para que haga algo, pero no quiere venir".

"Un viejito se murió"

En un grupo de "compra, venta y canje de cosas para bebés y niños" se publicó un anuncio en el que se avisaba de una casa deshabitada en Zeballos al 4700, ya que su dueño había fallecido y no tenía parientes. Todo era mentira.

"Un viejito se murió, no tenía parientes. Quedó su casa abandonada en Zeballos al 4700. Antes de que se meta (alguien) a vender droga aviso por si hay familia con chicos en la calle, aprovechen. Si no se la queda algún vecino que tenga casa o la Muni", se detalla en el insólito anuncio que, sin vueltas, regala una vivienda.

Además, agrega: "No es una mansión, pero arreglando la casa se puede vivir".

Este anuncio motivó a que nuevos visitantes intentaran hacerse con el inmueble. Los vecinos del barrio mostraron a este diario las fotos del miércoles, donde se ve a una fila de personas esperando para ingresar a la casa y a la policía (alertada por los propios vecinos) intentando impedir que la gente entre.

A pesar de que los efectivos fueron, los vecinos contaron: "Nos dijeron que no podían hacer nada porque no había delito. La gente esa estaba en la vereda y no hacía nada, pero se querían meter por el aviso que vieron".

Tras ello, una vecina detalló: "Empezaron a barretear la puerta y tuvimos que ir los vecinos para que no se metieran. Ven una casa vacía y se quieren meter y acá hay varias casas vacías".

Este hecho fue ratificado por otro de los vecinos del barrio, que contó que llegaron al lugar "como 15 personas en una camioneta a barretear la puerta de la casa".

"Estamos cansados. Hay robos en la zona desde que esta gente está acá: hasta mandan a los nenitos a que te espíen para ver qué te pueden sacar", concluyó una vecina.