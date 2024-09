Taxistas piden una prórroga de dos años para renovar autos patentados en 2014

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Casca sostuvo que los precios de los autos están muy altos “y no hay créditos, ni financiación, no hay manera de reponer las unidades en tiempo y forma. Lógicamente con una extensión de la prórroga podríamos ir arbitrando algunos medios para ir cambiando las unidades”.

“Nosotros solicitamos dos años de prórroga. Tenemos un límite en el uso de los autos comprados de 0 KM, que lo fija la ley de Tránsito. Esa normativa dice que todo vehículo afectado a servicio público no puede tener una antigüedad mayor a diez años. Por esa razón, ante el inminente vencimiento de las unidades patentadas en 2014, solicitamos que excepcionalmente se nos otorguen dos años más como para ir paliando esta situación de crisis”, agregó.

El titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes, Mario Cesca, alertó sobre la situación del sector.

Con relación al funcionamiento de las aplicaciones como Uber y la ordenanza que intentaría regular, el dirigente expresó que los taxis en general “han perdido muchos pasajeros. Entre la situación económica y esa App, que ha captado un montón de viajes, la situación se hace caótica. La ordenanza que regula las aplicaciones no resuelve el problema porque Uber no aceptará ninguna regulación, a punto tal que le hemos solicitado a la presidenta del Concejo que nos permitan ingresar a la aplicación y trabajar nosotros también, pero cuando intentamos registrarnos en Uber, la aplicación directamente nos contestó que no aceptaban taxis".

Cesca consideró que "la intención de regularizar las aplicaciones quedará en la nada porque esas empresas no aceptan que les digan cómo funcionar. Como operan a nivel mundial con el mismo sistema, se les hace imposible adecuarlo a cada ciudad del mundo".