Susto en la escuela Gambartes: Educación espera que la Justicia defina responsabilidades

En declaraciones a la prensa realizadas en la sede local de Gobernación, el titular del área educativa fue consultado sobre la supuesta falta de matriculación de los gasistas que trabajaron en la escuela Gambartes. Al respecto señaló: “Hubo una contratación de un gasista matriculado. Todas las otras cuestiones que sobrevinieron al hecho son materia de investigación. No corresponde, que habiendo un fiscal interviniendo y sumarios abiertos, discutamos en estos términos. Se van a deslindar responsabilidades. Están dadas las garantías para que todo lo que se haya hecho mal no se vuelva hacer, y si hay responsabilidades quedarán expuestas”.

El ministro de Educación señaló: "El gobierno provincial asumió el compromiso de mejorar todas las condiciones de trabajo. Por eso hoy licitamos 3.200 millones de pesos para aulas. Llevamos invertidos casi 5 mil millones de pesos en el Fondo de Asistencia Inmediata. Estas estufas son homologadas y autorizadas. ¿Son las mejores? No, claramente. No lo son por una cuestión energética. La idea es ir mejorando los mecanismos de calefacción no solo por seguridad, aunque estas estufas eran seguras, pero no son eficientes. Vamos a tratar de haya la menor cantidad de estufas como éstas por una cuestión de uso energético y de condiciones para los chicos.

Conflicto con los docentes públicos

Con relación al conflicto con los docentes nucleados en Amsafé, quienes la semana pasada realizaron un paro en rechazo a la oferta de aumento salarial del 9,5 % escalonado, el titular del área educativa subrayó: “Vamos a seguir discutiendo como lo venimos haciendo desde enero. Pronto tenemos que a analizar el acuerdo para la última parte del año”.

“Hasta septiembre, la pauta salaria está cerrada. Y tenemos que discutir octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, vamos a volver a sentarnos para charlar como lo hicimos desde el 4 de enero, para que todos los meses haya una actualización salarial que defienda el poder adquisitivo en la medida de las posibilidades que tenga la provincia”, subrayó.

Goity dijo que “los aumentos otorgados por provincia acompañaron la inflación. Sabemos que tenemos que recuperar lo del año pasado. Vamos a tratar de no perder, y hasta ahora lo estamos logrando, y así empezaremos a recuperar el poder adquisiitvo de todos los trabajadores del estado”.