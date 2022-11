Escuela media: sesenta directores se oponen a que no haya exámenes

Con un pedido de audiencia en el Ministerio de Educación y sumados a las objeciones ya presentadas por el gremio de docentes particulares ( Sadop) más de 60 directores y representantes de escuelas medias rosarinas dejaron en claro su oposición a las disposiciones establecidas por la provincia para la evaluación y cierre del año establecidas en la c ircular Nº4 . Sin dejar lugar a dudas y en la nota dirigida al subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto , consideraron que las medidas de evaluación dispuestas "atentan contra la calidad educativa" y, más aún, señalaron que "se vacía a los alumnos de contenidos necesarios tanto para afrontar la continuidad de estudios superiores como para instancias laborales". A ellos se sumaron además las voces de profesores agrupados en Docentes por la Educación y un proyecto que en las últimas horas ingresó a la Legislatura con fuertes críticas a las definiciones de la ministra Adriana Cantero y del gobernador Omar Perotti.

Así como ya lo hizo Sadop, los equipos directivos no solo cuestionaron la legalidad del documento, aduciendo que se trata de una circular que no puede modificar lo ya establecido por decreto en 2009 y que por lo tanto "está aún vigente", sino que además cuestionaron con dureza los contenidos de las medidas y los efectos que tendrán sobre la "calidad educativa".

La directora y docente, con más de tres décadas de trayectoria en las aulas, detalló que la circular hace desaparecer la evaluación por trayecto, lo que graficó diciendo: "Con estos criterios y agrupamientos, un alumno puede estar cinco años sin acreditar conocimientos de lengua, por ejemplo, y no tener que rendirla".

Olivieri, que fue parte del último cambio curricular del nivel medio y aún vigente, no dejó señalar que los integrantes de la comunicad educativa son conscientes de "la necesidad de un cambio serio", pero también señaló que esas modificaciones "deben ser trabajadas desde las bases, como sucedió la mayoría de las oportunidades en la provincia y en un proceso donde los docentes no pueden estar ausentes".

Una "estafa" educativa

Así, la directiva recalcó que la modalidad que se intenta establecer "atenta contra la calidad educativa de los estudiantes" y, "si se recogen las voces de los alumnos, ellos dicen lo mismo".

Del mismo modo, que destacó "el compromiso de los docentes para que los chicos crezcan, aprendan y, sobre todo, estén contenidos; en muchos casos los vamos a buscar a sus casas, nos comprometemos con las familias, y así y todo hay chicos que no logramos que vuelvan a la escuela".

A través de una petición que circuló en redes sociales, los Docentes por la Educación también arremetieron contra las medidas y reclamaron, entre otros puntos, la necesidad de un acompañamiento real a los estudiantes.

En el documento, recalcaron que "quienes tengan trayectorias intermitentes o fragilizadas (no han aprobado algunas o muchas materias) deberán asistir para el fortalecimiento de la trayectoria", lo que elimina mesas de exámenes y establece trabajos prácticos por trayectos "inventados".

"Estas disposiciones ministeriales de aprobación de espacios curriculares por trayectos inventados, que no se han trabajado a lo largo del ciclo lectivo, sino que aparecen sobre el final no hacen más que profundizar la estafa educativa", afirman y dejan en claro que "aquel alumno que no pueda acreditar la aprehensión de los contenidos mínimos continuará arrastrando esta carencia".

Voces en la Legislatura

La Legislatura santafesina también se hizo eco de la situación y, a través de un proyecto de comunicación, reclamó al Ejecutivo que "garantice el cumplimiento del decreto provincial Nº 181/9 que aprueba regímenes de evaluación, asistencia y convivencia para el nivel secundario", dejando así sin efecto la circular que las escuelas recibieron esta semana.

La iniciativa presentada por los diputados Silvana Di Stefano, Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido también pone bajo la lupa la medida desde el punto de vista técnico -"una circular no puede dejar sin efecto un decreto"- y señala que "conspira contra la calidad de los aprendizajes de los alumnos y los nivela para abajo: el alumno que cumplió con sus tareas y estudios debe asistir del mismo modo que el que no lo hizo".

En ese marco, los legisladores reclamaron a "la gestión de turno" que "para ser digna del rol que cumple, debe administrar el Estado haciendo honor a la institucionalidad que representa", y agregaron: "Debe gestionar cumpliendo las normas, debe dar ejemplo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, debe planificar y construir confianza, debe buscar el bien común y propender a la mejora de la sociedad. Todo lo opuesto a lo que hace la ministra (Adriana) Cantero y el gobernador Omar Perotti".