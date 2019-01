Un encuentro sin precedentes en Rosario se está preparando para provocar una disrupción en el corazón del parque de las Colectividades. A través de Facebook, un joven de la ciudad organiza el sábado 26 una "Guerra de globos de agua" que promete ser dos horas de diversión y entretenimiento para todas las edades.





Un evento creado en Facebook bajo la consigna "Guerra de globos de agua" invita a todos el sábado 26, desde las 16, a la zona de España y el río para pasar dos horas a pura agua y diversión.

En la descripción de la cita se pide: "Necesitarán traje de baño, calzado de agua, toalla y, sobre todo, gorra y protector solar". Además, previenen: "Es importante tener en cuenta algunas medidas de seguridad para no sufrir accidentes. Se aconseja no correr por superficies resbalosas para evitar caídas y, en el caso de jugar con niños, no lanzar los globos de agua con demasiada fuerza".

Al término del mensaje, se pondera una cuestión más que importante: "Una vez terminado el evento, entre todos limpiaremos el hermoso parque de la ciudad".

Quien ideó la movida es Gabriel Moretti, de 30 años, que le contó a LaCapital que con esto se busca romper un poco la monotonía que se vive cada verano en la ciudad.

"Vengo de llevar una nota a la Municipalidad, estuve toda la mañana haciendo trámites", le contó ayer Moretti a este diario. El joven busca el permiso para que la gente pueda disfrutar de una tarde de sábado distinta en uno de los parques más grandes de Rosario.

Sobre todo, quiere que la Municipalidad se pliegue a una movida que es para todas las edades para darle "una mano" en lo que considera será una simple "guerra de bombuchas".

"Va a ser desde las 16 hasta las 18, aproximadamente. Es para cambiar un poco", contó.

La posibilidad de organizar algo que pueda llegar a convertirse en una divertida costumbre cada verano surgió luego de que el joven viera un video en las redes sociales que muestra cómo distintas personas dejan baldes con bombuchas cerca de otras que hacen actividad física, en un parque.

Sin entender mucho, las personas los toman y esperan. Instantes después, otro grupo llega al lugar y empieza una divertida guerra de globos de agua entre los protagonistas que realizaron el video y los sorprendidos que tomaron inicialmente el balde sin saber qué iba a pasar.

La idea principal de Moretti es que la gente pueda pasarla bien: "Lo pensé por ese lado. Estoy dispuesto a poner baños químicos o a contribuir para la instalación de alguna canilla donde se puedan llenar las bombuchas ese mismo día".

Esta última cuestión no es menor, ya que algunas personas preguntaron en la cita por redes sociales cómo podían hacer para llenar las bombuchas. Una de las posibilidades son los bebederos, que cuentan con una manguera en la parte inferior que está conectada a una canilla. En la zona hay algunas.

El joven cuenta con experiencia en organizar eventos y contó que su principal objetivo es brindar una nueva opción en el verano para que la gente disfrute la propuesta. "No quiero lucrar ni nada. Quiero que la gente se divierta en el parque".

Si bien no sabe cuánta gente asistirá (el evento, al momento del cierre de esta edición superaba los 1.200 asistentes confirmados, aunque el número en la realidad física, varía), la convocatoria augura buenos resultados. El evento se creó el lunes y hasta ayer 5 mil personas pulsaron el botón de "Me interesa".

Es que la gente realmente se prendió al evento. En el muro del mismo, en Facebook, los mensajes de personas etiquetando amigos y conocidos para que se sumen a la movida se replica a cada momento.

Lo más importante de la movida, explicó, es que la gente no se vaya sin ayudar a limpiar la zona donde se desarrolle la actividad: "Nos tenemos que quedar a limpiar. Entre todos la pasamos bien y, en un rato nomás, entre todos, se limpia".