Sadop denunció el despido de un maestro

Delegados del Sadop denunciaron ayer "la persecución gremial a un docente candidato a delegado gremial" del Colegio Los Arroyos, de Fisherton Norte. Reunidos en avenida Real 9450, donde tiene sede el establecimiento, los dirigentes señalaron que el postulante, Ramiro Ayala, lleva seis años como docente del nivel primario en la institución y fue despedido "sin mediar motivo", y recalcaron que la desvinculación fue consecuencia de su participación gremial y su postulación para representar al resto de los trabajadores. Las autoridades del colegio de varones admitieron el despido "sin motivo" y dijeron desconocer por completo la candidatura de Ayala a representar al gremio. No obstante, la secretaria Adjunta de Sadop, Silvana Cadahia, afirmó que todas las evidencias apuntan "a un acto de disciplinamiento" para evitar la agremiación de los docentes dentro de la institución.

El hecho no es menor si se tiene en cuenta que por primera vez se realizan elecciones gremiales en ese colegio. Desde el sindicato anticiparon que se inició el proceso legal, ya que se incumple con la ley de asociaciones sindicales que establece que "a partir de la postulación para delegado, el trabajador no podrá ser suspendido sin causa justa", y no se pueden "adoptar represalias en razón de su participación en medidas legitimas de acción sindical".