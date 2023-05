Revelan que cuatro de cada diez niños sufren bullying y la tendencia va en aumento

Desde la ONG "Si nos reímos nos reímos todos" llamaron a no viralizar ni replicar este tipo de agresiones y pidieron compromiso de las familias

"Más de 200 millones de niños y niñas en todo el mundo sufren bullying. Es decir, cuatro de cada diez lo padecen y un 80% lo presencia", precisó Álvarez en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8 . Apuntó que dentro de este paradigma violento "aparece la familia como un nuevo actor que no está acompañando a los chicos, no los escucha y reacciona de manera violenta cuando el niño cuenta lo que le sucede en busca de ayuda".

Lamentó, además, que el bullying "sigue creciendo y los reclamos de las familias y las escuelas son cada vez mayores", por eso consideró este 2 de mayo es "un día para reflexionar y seguir trabajando de forma preventiva como lo venimos haciendo".

La indiferencia, factor clave

acoso-y-bullying-og.jpg La joven acosada tuvo que dejar el gimnasio y cambiar su vida para evitar al ahora condenado.

"La indiferencia en ese acto de decir «no te metas» favorece este tipo de violencia social, que es el bullying y llega a la escuela y a los clubes", detalló Álvarez. Y precisó que "para que esto ocurra tiene que haber una inacción de todos los actores responsables: docentes, familia, compañeros, entrenadores, dirigentes, deportistas".

A su vez, comentó que "el bullying produce mucho daño en mucho tiempo, es el resultado de un conflicto que no se resuelve a tiempo para prevenirlo, está en todos lados y ni hablar cuando se padece a través de internet o medios virtuales".

Por eso solicitó no disfrutar ni viralizar el padecimiento de un compañero o compañera (en escuela, club u otra actividad colectiva) a partir de todas las variantes que existen. "Es como el chisme: si no lo replicás, se termina. Y el caso del bullying es mucho más agresivo cuando no lo atendemos a tiempo", acotó.

Este martes, a las 18.30, la ONG "Si nos reímos nos reímos todos" brindará una charla abierta y conversatorio, encabezado por dos psicólogos especialistas en este tipo de acoso. Y el sábado, de 9 a 11, habrá otra actividad en el Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones (Sitratel), en Dorrego 733, frente a plaza San Martín para seguir trabajando por una sociedad libre de bullying.