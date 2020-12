Es isabelino desde hace 56 años, porque nació en Santa Isabel, una localidad de apenas de unos 5 mil habitantes donde fue, entre otras cosas, catequista. Pero decidió estudiar medicina y para eso viajó a Rosario. Esos 163 kilómetros que hizo aquella vez le cambiaron la vida para siempre, pero no la fe. El ginecólogo Daniel Teppaz lo aclara así: "No sufrí una contradicción espiritual, aprendí de joven a tender una mano, ser compasivo y misericordioso entonces cuando me dí cuenta cómo sufrían y morían las mujeres por abortos clandestinos mientras nosotros las denunciábamos y sentí un profundo sinsabor. Dejé de tener la visión romántica de la pobreza como la que tienen algunos curas villeros en el debate de la IVE, yo vi otra cosa, una miseria cruda, desestructurante, no visibilizada y sentí mucho malestar. Replantearme el aborto a costa del sufrimiento de las mujeres es para mí vergonzoso".