Recuerdan que todos los viajes estudiantiles deben partir de la Terminal, donde hay controles

Cuando los colectivos parten de otros lugares que no son la Terminal no es posible realizar la inspección

El representante de la CNRT explicó que este año "la gran mayoría de los contigentes están partiendo desde la Terminal" y que el trámite para gestionar estos controles es muy sencillo. Los padres o directivos pueden comunicarse al 0800-333-0300 de lunes a viernes de 8 a 20, con al menos diez días de anticipación, para solicitar los controles pertinentes y cumplir con la ordenanza municipal vigente.

"No salir de la Terminal implica que los vehículos no están fiscalizados, no se sabe la situación del vehículo ni se puede comprobar que esté todo en regla como para iniciar el viaje", cuestionó y pidio a quienes estén organizando viajes estudiantiles que no se salteen este paso.

Por último, recordó que el margen de maniobra de la CNRT es acotado y no pueden hacer mucho más frente a este tipo de incumplimientos.