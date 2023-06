Recolectores de residuos comienzan esta noche un paro de actividades

Luego de que balearan un camión, mantuvieron una reunión con autoridades para pedir que se detenga a los culpables y se retiraron indignados. "No nos pueden garantizar seguridad", criticaron

“Que venga el gobernador y nos de una solución”, dijo a los gritos el secretario general del Siindicato de Recolectores de Residuos de Rosario, Marcelo “Pipi” Andrada, al anunciar que desde las 20 de este lunes comenzará un paro de actividades y no se prestará el servicio en la ciudad.

El líder los recolectores afirmó, refiriéndose a las autoridades: “No pueden resolver nada. Cómo puede ser que esta gente pueda manejar un Ministerio. Tenemos los videos y nos dicen que no pueden hacer nada. No nos pueden garantizar seguridad. Pero no pueden garantizar ni la seguridad de ellos mismo. El paro es a partir de las 20. Que venga el gobernador y que brinda una solución a los trabajadores", bramó Pipi Andrada.