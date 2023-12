Reclaman medidas de seguridad tras balacera frente a la base del Sies de Cabín 9

Para reforzar el reclamo, los trabajadores de la salud cortaron el tránsito por calle Rioja, pero no así por Laprida que presentaba circulación normal. Durante la medida de protesta, los empleados de Salud también exhibieron pancartas y banderas con las clásicas reivindicaciones del sector. Daniel Albaquiaro, empleado del Sies y a la vez delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sintetizó el motivo de la protesta frente a la delegación local de Salud.

El delegado de ATE indicó que tras ese incidente, desde el sector de los trabajadores del Sies exigen mayores medidas de seguridad. “Queremos acompañamiento policial de los móviles de Pérez para poder trabajar, y también medidas de seguridad extras porque esto no nos pasó nunca. Queremos hablar con funcionarios del Ministerio para que nos confirmen la custodia policial para los móviles de Pérez”, agregó desde Laprida y Rioja.

Empleados del Sies.jpg El reclamo de mayor seguridad para la base del Sies en Cabín 9, Perez. Foto: Francisco Guillén / La Capital.

En declaraciones a LT8, Albaquiaro dijo que la base del Sies funciona hace siete años en ese sector de Cabín 9 “y posee muy buena relación con la comunidad. Nunca pasó algo así, que haya un tiroteo dentro de un terreno municipal. No sabemos el motivo, pero no podemos esperar que algo así vuelva a pasar. Hicimos una presentación en el Ministerio en la que exigimos que se esclarezca el hecho”.

El referente de ATE aclaró también: “El Sies no está de paro. Estamos reclamando seguridad extra a la de los protocolos normales en Pérez. Los móviles están en funcionamiento, pero si no hay acompañamiento policiales, las ambulancias no saldrán