Médicos afirmaron que escucharon disparos frente al Sies de Cabín 9

Personal policial indicó no haber advertido sonidos de disparos, y un empleado del Sies dijo que buscó junto a los uniformados vainas servidas o algún rastro de la presunta balacera, pero no tuvieron éxito. "No se encontró nada, no hay indicios de nada", precisó, para añadir: "Hemos buscado por todos lados y no hay nada, no hay vainas ni marcas de bala por ningún lado".