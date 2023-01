Reclaman acciones concretas para mejorar los accesos a la ciudad

Luego de apuntar que el gobierno nacional “debe hacerse cargo de su parte”, el concejal Carlos Cardozo (Unión Pro-Juntos por el Cambio), fue el más crítico en relación al estado de los accesos a la ciudad. “Son realmente penosos”, disparó.

“En lo único que avanzó Vialidad Nacional en estos años es en la repavimentación del tramo Roldán-Rosario, pero falta iluminación y vallado. En 2021 pedimos que la autopista a Buenos Aires tenga iluminación continua desde la fábrica General Motors hasta Rosario; y en la de Córdoba, de Roldán a Rosario. Además, más allá del alambrado, debe haber una separación física, como en existe en Panamericana, en el acceso norte a Capital Federal”, ejemplificó Cardozo.

La Capital dio cuenta ayer de los riesgos que representan para micros de larga distancia y conductores en general los ingresos a Rosario por las autopistas desde Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

>>Leer más: Advierten que los accesos a Rosario son unos de los más inseguros del país

En ese sentido, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) ubica a Rosario como una de las cuatro ciudades con más denuncias de ataques a piedrazos contra micros, situaciones graves de vandalismo que atentan contra la integridad de las personas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que los móviles policiales apostados en esos lugares previenen delitos, pero hacen falta obras de infraestructura, como iluminación, vallados, poda e intervención en los barrios vulnerables que están aledaños a esas rutas.

Por una solución de fondo

Ante un problema continuo y sin solución de fondo, Cardozo recordó que las mejoras e intervenciones que citó fueron solicitadas “de manera recurrente. Ya hemos presentado muchas iniciativas y reclamos en ese sentido, como oposición a nivel nacional, pero también cuando gestionamos y nos tocó ser oficialismo”, dijo e incluyó a los accesos por ruta 18, 34 y 33, “porque son una trampa mortal.

Por su parte, el concejal Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario), titular de la comisión de Seguridad del Concejo, tuvo una mirada más global sobre el abordaje de la problemática de la inseguridad en los accesos a Rosario.

“Tenemos que pensar la seguridad como un sistema, de manera integral. No alcanza con la policía, ni podemos poner uno en cada ingreso de la ciudad. Tenemos que sentarnos todos en la misma mesa. Como decimos siempre: sin la policía no se puede, pero solo con la policía no alcanza”, refirió Cavatorta.

Y aportó que “la prevención es algo sobre todo local: el municipio tiene que mejorar los entornos y lugares aledaños a los ingresos a la ciudad, y Vialidad Nacional debe hacer su parte. Tenemos que decirle al delito que en Rosario no se puede hacer eso, que no hay impunidad, que los estamos mirando”, destacó el edil.

En tanto, la concejala Norma López (Frente de Todos-PJ), de mayor recorrido parlamentario, conoce en detalle la problemática. “El Concejo intervino en distintas ocasiones por la seguridad en los accesos, pero esto va en aumento a lo largo de los años”, reconoció.

>>Leer más: Piden a Nación mejorar la seguridad en la autopista a Córdoba y la A012

En ese contexto, López entiende que en la seguridad vial y comunitaria “hay aspectos que se comparten entre los distintos niveles del Estado. En estos puntos estratégicos es muy difícil separar, porque Nación, provincia y municipio se van rozando”.

Recordó que después de varios reclamos se logró colocar el tejido disuasorio para protección en el acceso de la autopista a Córdoba por Pellegrini. “A raíz de hechos graves hay patrullaje permanente allí. Y en el acceso de la autopista a Buenos Aires también. Pero también hay que modificar e incorporar otras variables. El municipio deber tener un rol importante con obras de iluminación, poda y escamonda, o con la seguridad en calles laterales. En el rulo de acceso a la autopista a Córdoba se debe reforzar la iluminación. La responsabilidad es mutua, pero los vecinos lo vienen sufriendo en forma permanente”, detalló.

Luces led en la autopista a Córdoba

La empresa pública Corredores Viales comunicó los avances de la obra de recambio lumínico sobre la autopista Rosario-Córdoba, Ruta Nacional 9, que atraviesa más de 10 localidades en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La obra, con una inversión de 385.918.997 millones de pesos, alcanza 11 distribuidores de tránsito de ingreso y egreso de pueblos y ciudades, así como la traza de la autopista.

Se trata en este caso del reemplazo de 1916 lámparas de SAP 400 watts y de 3673 lámparas de SAP 250 watts por lámparas LED dependiendo de la altura de las columnas de iluminación.

Las localidades en las que se están iluminando los distribuidores de tránsito son Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcarañá, Correa, Bustinza, Cañada de Gómez, Armstrong, Leones y Villa María. En Leones hay dos distribuidores que ya están utilizando esta nueva iluminación, y en Villa María otros tres.

Las obras tienen dos objetivos: mejorar la seguridad vial y la seguridad en general para quienes transitan estas rutas. Y un ahorro energético del 60 por ciento al reemplazar lámparas de sodio por lámparas LED.

“Estamos instalando casi 6 mil lámparas LED desde el kilómetro 306 al 410; del 415 al 533, y del 554 al 659. Estas obras son prioritarias. Ahí donde antes sólo había intención de negocio ahora hay, antes que nada, el cuidado de la vida. Una ruta bien iluminada es una ruta más segura”, afirmó Gonzalo Atanasof, presidente Corredores Viales. El plan de Corredores Viales comprende dotar de iluminación LED a las autopistas Rosario-Buenos Aires; Rosario-Córdoba;,las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. Y las rutas nacionales 7, 5, 8, 34,188, A-005, A-008, A-012, 226, 3, 205 y 16.