Advierten que los accesos a Rosario son unos de los más inseguros del país

Los ataques a los micros de media y larga distancia en los principales accesos a Rosario, como también a los automovilistas, son una problemática que tiene picos estacionales, y obviamente se incrementa durante las vacaciones por el incesante flujo vehicular.

Los puntos más conflictivos son Circunvalación y autopista a Buenos Aires; el ingreso y salida a la capital provincial, y la atestada autopista a Córdoba, que en los últimos años experimentó un exponencial crecimiento de la circulación vehicular por la conexión rápida con Funes, Roldán o San Jerónimo Sud.

Los testimonios de choferes de micros por ataques con piedras en parabrisas delanteros son múltiples, a lo que se suma la angustia de muchos pasajeros que tras sentir el estallido de una ventanilla también atravesaron momentos de temor ante la posibilidad latente de sufrir una lesión grave.

Ataques directos al micro

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) ubican a Rosario como una de las cuatro ciudades con más reportes de hechos de estas características, y distinguen que se trata de situaciones graves de vandalismo que atentan contra la integridad de las personas, más que de intentos de robo.

La entidad reúne el 70 por ciento de las empresas de transporte de larga distancia, tiene un parque móvil de 3.000 unidades que conectan a 1.600 localidades argentinas, sin contar los países limítrofes.

“Por la magnitud de nuestra actividad estamos expuestos a tener ataques diarios. Pero diría que Rosario está entre las tres o cuatro ciudades que más hechos registra, sobre todo de roturas de ventanillas y parabrisas delanteros por ataques a piedrazos”, indicó a La Capital Gustavo Gaona, vocero institucional de la Celadi.

Según la institución, la rotura por piedrazos “es la queja más reiterada de las empresas. Son ataques directos al bus, en algunos casos con intención de robo, pero son más hechos de vandalismo, que igualmente lastiman a choferes y pasajeros”, sostuvo Gaona.

Si bien no distinguió un sitió en particular de Rosario más o menos peligroso, explicó que las empresas identifican con más asiduidad la intersección de Circunvalación y la autopista a Buenos Aires. “Por protocolo los choferes no se detienen para salir lo más rápido posible de la zona de conflicto”, detalló sobre las medidas que se adoptan para minimizar los riesgos.

De acuerdo a los relevamientos de la Celadi, la problemática viene desde hace años y los obliga a realizar denuncias y presentaciones ante las autoridades. En ese contexto indicaron que “Rosario está entre las tres o cuatro ciudades que más registra este tipo de hechos” a la par de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.

Esa realidad obliga a los choferes a estar conectados con sus colegas para pasar información previa si es que atraviesan puntos conflictivos, a la vez que recomiendan a los pasajeros tener las cortinas de las ventanillas bajas para minimizar los impactos. Pero no se registran cambios de recorrido, sino más bien, se desvían de carril para evitar los sitios de mayor riesgo.

Reiterado y desprotegidos

Los empresarios del turismo local también alertaron sobre agresiones que no terminan con un resultado fatal por centímetros. “Es reiterado y en distintos puntos de la Circunvalación, sobre todo en el acceso sur, también en la autopista a Córdoba y en la A0-12”, explicó Marcelo Méndez, titular de la empresa Catalina Viajes y Turismo.

“Estamos teniendo inconvenientes serios con gente que arroja piedras a los ómnibus. Ya no hay un horario, puede ser a la mañana, a la tarde o a la noche y en cualquier zona. Se puede lastimar a pasajeros o al chofer y provocar un accidente grave. Nos sentimos desprotegidos, como le pasa a todo el mundo, pero nosotros pertenecemos a esta actividad y por eso alertamos lo que pasa”, agregó.

Desde el Ministerio de Seguridad admitieron que el problema existe, pero recalcaron que la solución “debe ser integral, con obras esenciales como iluminación, caminos alternativos o desmalezamiento en los terrenos, barrios aledaños y en los ingresos a la ciudad”, tal cual señaló el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe.

Según el funcionario, desde hace tiempo se dispuso una patrulla fija en Wilde y autopista a Córdoba, otros dos móviles sobre Circunvalación y autopista a Buenos Aires, y en el acceso a la autopista hacia la ciudad de Santa Fe, lo cual disminuyó la cantidad de hechos de vandalismo o ataques a colectivos y automóviles.

Obras de Iluminación, desmalezado y banquinas

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Claudio Brilloni, dijo que “en los tres accesos más importantes hay barrios vulnerables, sobre todo en las autopistas a Córdoba y a Buenos Aires. Necesitamos iluminación, desmalezamiento, banquinas más anchas para que los patrulleros puedan circular con mayor libertad. Hay que poner vallas de seguridad. No es solamente poner una patrulla policial. Esto debería estar acompañado de más logística. Se está trabajando, pero va lento”, recalcó el funcionario.

Según manifestó Brilloni, “el patrullaje disuade bastante, más allá de que no se puede mantener de forma permanente”. Y confirmó que “bajaron sustancialmente los hechos de robo, pero alguno ocurre, principalmente de vandalismo. En la entrada a Santa Fe tenemos un problema grande con las piedras que se arrojan. Estamos tratando de dar respuesta”, dijo.