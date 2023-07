Quieren que la aplicación MoviTaxi tenga una billetera virtual del Banco Municipal

La semana pasada se reavivó la polémica en torno a Uber en la provincia cuando desde la compañía anunciaron que desembarcarían en la ciudad de Santa Fe con un servicio de traslado de paquetes y pasajeros en moto. En Rosario, la aplicación funciona en las sombras: capta autos particulares que cada tanto son remitidos al corralón, ya que no hay una ordenanza que la permita.

Peones de taxis: "Si hubiera más choferes en Rosario no se hablaría de Uber"

Aunque habría acuerdo en los distintos bloques políticos para darle curso al proyecto oficial que limita el uso de esas herramientas sólo al servicio público habilitado, el intercambio legislativo no tuvo avances en el Concejo Municipal. Igualmente algunos sectores vienen trabajando la problemática desde hace un tiempo.

En ese sentido, el bloque Ciudad Futura le dio forma a un proyecto que busca potenciar el rol social del Banco Municipal como banca oficial, y que articuló con las distintas entidades que nuclean a titulares de unidades y choferes.

“Es una posición del bloque en relación al tema de Uber y la valoración muy positiva que hacemos de MoviTaxi que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra aplicación de estas características; se trata de difundirla y sumarle beneficios, tanto para los usuarios como para los titulares de taxis y peones”, dijo el concejal Pedro Salinas, de Ciudad Futura.

Para argumentar el proyecto, el edil recordó que el Ejecutivo anunció que va a imponer como requisito que las 360 chapas de taxis que se deben renovar en los próximos días cuenten con medios de pago electrónicos.

“Eso es algo que está bien pero ya sucede en la práctica. Hoy la flota del servicio público de taxis ofrece medios electrónicos de pago en un 99 por ciento, pero la única plataforma de intermediación del servicio es Mercado Pago, que al licenciatario le implica pagar una comisión del 5,8 por ciento”, describió.

En ese punto, remarcó que “el municipio, además de exigir la obligatoriedad del medio de pago, debería incorporar a la banca pública para no dejar sin respaldo a los titulares de taxis, abandonados al mercado”.

Lo cierto es que las autoridades se hicieron eco de esta demanda y, como punto de partida, el Banco Municipal lanzó hace casi un año MuniPos, una aplicación de pago electrónico que utilizan los feriantes y pequeños comerciantes, que les permite cobrar con cualquier tarjeta de débito o crédito.

Difusión y expansión

Pero, al igual que reclaman los taxistas respecto a la poca difusión o visibilidad que se le da a MoviTaxi, Salinas entiende que “sucede lo mismo con MuniPos. El municipio no la trabaja, no la difunde, no quiere que prospere ni se agrande. Está funcionando muy bien y quedó demostrado que impulsó las ventas en un segmento de la economía local”.

El concejal aclaró que la aplicación “sólo está en dominio de los comerciantes y no del usuario o consumidor; no se ha expandido como una billetera virtual. En este escenario, le decimos al municipio que, si se le exige a los taxistas que tengan un medio electrónico de pago, se ofrezca desde la banca pública esta intermediación de pago a través de MuniPos, para agrandar la prestación y transformarla en una billetera virtual”.

Y precisó: “El proyecto para que el servicio público de taxis pueda hacer uso del MuniPos, profundizándola como billetera virtual, mejora e impacta en la prestación del servicio público de taxis, incluso para los titulares. Como ya dije, Mercado Pago le quita el 5,8 por ciento y le paga a 45 días, mientras que MuniPos tiene una comisión de entre el 0,8 y 1,8, y paga a las 48 horas”.

"Esta disponible mañana"

Consultado sobre esta posibilidad, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad, Sebastián Chale, adelantó que este miércoles mantendría una reunión con autoridades del Banco Municipal para dialogar sobre distintos proyectos, y no dudó: “MuniPos está disponible para empezar mañana”.

“Solamente nos tenemos que poner de acuerdo, la gente la tiene que descargar y usarla. Tenemos una reunión con autoridades del banco por varios temas. Esa es una herramienta que está disponible, ya las usan feriantes en una plaza, así que la gente la puede usarla tranquilamente en un taxi”, adelantó el funcionario sobre el uso de la herramienta, la cual igualmente deberá adaptarse o vincularse para pago con QR.

Los taxistas

Por su parte, un sector de los titulares de taxis también observa el proyecto con buenos ojos. “Estuvimos trabajando la idea con Ciudad Futura. Es muy buena. Puede haber alguna complejidad respecto a incorporar MuniPos a MoviTaxi porque ya se trabaja con Mercado Pago y está pulida la transacción, pero servirá en la calle al taxista común y corriente que no saca viajes con MoviTaxi, y a un menor costo”, indicó Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares y Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar).

El dirigente ponderó la posibilidad de vincular la billetera del Banco Municipal a MoviTaxi, aunque también aclaró el cobro de los viajes a través de Mercado Pago “se hace rápido. Es a través de la empresa de radiotaxi. Nos abonan en efectivo al día siguiente, o también sirve a los titulares como pago a cuenta de la frecuencia”.