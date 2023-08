Presentan un amparo por los problemas que causó el hackeo al sistema del Pami

>> Leer más: Se cayó el sistema informático de Pami en todo el país: no se pueden hacer trámites online

Sahagun afirmó que su cliente quedó registrado en el sistema y el Pami comenzó a hacerle los descuentos, pero no quedó inscripto como afiliado porque el sistema fue hackeado. Entonces se dio una situación paradójica: le hacen los descuentos, pero no puede usar la obra social porque y no está registrado en el sistema.

En ese sentido, destacó que “hace más de una semana" que está lidiando con esta situación, y añadió: "La excusa que nos dieron es que no hay sistema. De esa manera, no cubren a los afiliados. A su vez, no hacen afiliaciones como ocurre en nuestro caso, que es de urgencia de salud. En esta situación, no nos quedó otra opción que iniciar esta acción de amparo”.

Finalmente, remarcó que la “excusa” que puso el Pami para no completar el trámite de afiliación de su cliente es que "están sistema" y que los empleados están "con una libretita y una birome, en la que anotan a la gente que se presenta para hacer consultas".

"Frente a esta situación´presentamos una acción judicial que se denomina expedita, es decir para que la Justicia resuelva rápido”, concluyó.