Polémica por subsidios al transporte

El presidente Mauricio Macri llegó a Rosario en medio de las disputas originadas por el proyecto de ley de presupuesto que la Cámara de Diputados de la Nación trataría mañana. Particularmente, los cortocircuitos relacionados al recorte de fondos al transporte que harían tambalear todo el sistema. Si bien en su discurso no hubo ninguna alusión al tema, los diputados nacionales Gisela Scaglia y José Carlos Núñez advirtieron que la provincia deberá afrontar el costo de los subsidios.

"La provincia tiene un superávit y puede hacer frente al transporte y ayudar en este momento a la Argentina", sostuvo la legisladora.

Scaglia consideró que Santa Fe terminará el año con casi 4.500 millones de superávit, "porque este gobierno cumple con la ley de coparticipación y entrega los fondos que tiene que entregar, sin pedirle a los gobernadores que transiten por la Casa Rosada".

La diputada nacional apuntó también que en el proyecto de presupuesto se incluyen importantes inversiones para la provincia en materia de obras públicas, como las de las rutas 33, 34 o la Circunvalación entre Santa Fe y Paraná. Por su parte, Núñez destacó la importancia de "votar un presupuesto que está acordado con 18 gobernadores, que es mucho más importante que las chiquititas o las ventajitas que puede sacar cada uno", y apuntó que "Santa Fe está en condiciones de hacerse cargo de los subsidios, porque ahora se cumple con la ley de coparticipación". El intendente de Santa Fe, José Corral, fue en el mismo sentido. "Con el nuevo pacto fiscal, las provincias cuentan con recursos para asistir al transporte, pero es importante que la Nación no se desentienda y, si en algún caso las provincias no pueden afrontarlo y se pueda mostrar un desequilibrio, exista un fondo para garantizar que no se vea afectado el vecino y sostener un buen servicio con el costo más bajo posible". Así, volvió sobre su idea de crear un fondo de unos 5 mil millones de pesos, como una forma de garantía para las jurisdicciones que no pueden afrontar los subsidios.