Plaza Montenegro: Incendiaron un puesto de ventas y recarga de tarjetas Movi

Con relación a la situación en que se encuentra la plaza Montenegro, el trabajo opinó: "Es un desastre. A las seis de la tarde el bar cierra porque la plaza es tierra de nadie. La gente ya no viene a tomar el colectivo de noche. Después de las siete de la tarde, cuando cierra el comercio no queda nadie acá. Por la inseguridad, y porque no queda nadie, no conviene estar con el bar abierto", agregó el trabajador.