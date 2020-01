Pese a las intimaciones, los yuyos crecen sin parar en Circunvalación

Circunvalación sigue con los pastizales altos sobre la vera de la traza y sin novedades de la UTE Rovella-Carranza-Roggio, que debe poner en condiciones la avenida. Según remarcó el delegado regional de Vialidad Nacional, Lisandro Peresutti, "se están haciendo reclamos a la contratista mediante órdenes de servicios, ya que no cumplió lo que había indicado y no se descartan sanciones si siguen sin cumplir. Estamos intimando a que cumplan". Hasta que se entregue en condiciones, la autopista urbana no será recibida oficialmente por Nación y por ende la responsabilidad del concesionario Corredor Panamericano (que debe proseguir el servicio) queda circunscripta a asistencia mecánica y accidentes de vehículos.

Hace una semana, La Capital dio cuenta de la particular situación en la que se encuentra el anillo vial que rodea a Rosario. Circunvalación está en un proceso de transición entre Rovella-Carranza-Roggio y la actual empresa a cargo del contrato, Corredor Panamericano.

Como ya se había informado, el plazo de garantía de la UTE venció el 24 de diciembre pasado, pero como resta una serie de obras y tareas, Vialidad Nacional (DNV) no le recibe la obra.

Entre los temas pendientes, la UTE debe cortar los yuyos y pastizales que florecen a los costados de la ruta nacional, en los rulos intercambiadores y colectoras.

También resta que se desobstruyan alcantarillas y se reponga la iluminación en un tramo al sur de la traza, que hasta hace pocos días estaba en penumbras. En la autopista urbana coexisten dos empreas: Rovella-Carranza-Roggio, encargada de estas tareas, y Corredor Panamericano que está a cargo exclusivamente de la atención de accidentes y desperfectos mecánicos en la calzada, tal como se había adjudicado la A008 en el marco del denominado corredor E, que abarca 390 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 193, Circunvalación y la A012, entre otros segmentos.

Ayer, ante este diario, Peresutti, jefe del 7º distrito de Vialidad Nacional, dijo: "Estamos haciendo los reclamos a la contratista mediante ordenes de servicios".

Cuando se lo consultó sobre cuándo cortarían las malezas que asoman desde los guardarrail y colectoras, el funcionario fue preciso: "Decir una fecha es repetir lo que señala la contratista. Y eso no puedo asegurar que lo cumpla porque, de hecho, no cumplió lo que dijo", señaló antes de agregar: "Si no cumplen, se podrían aplicar sanciones".

Hasta el momento, las tareas están inmovilizadas o marchan a media máquina. La UTE había prometido destacar 14 operarios con motoguadaña y sólo un tractor, desde el sur hasta Uriburu, además de reponer las luminarias de San Martín al sur.

"Tenemos un compromiso de refuerzo de cuadrillas, pero no hay plazos. Cuando se termine lo que está pendiente, se constatará y, de inmediato, se trasladará automáticamente a Corredor Panamericano", había señalado Peresutti la semana pasada.

"Las colectoras están sin demarcación, el mantenimiento se hace sólo en la traza principal y algunos sectores. Y hay hasta plantas de maíz desde Juan José Paso hasta Mendoza", advirtió Mariana Sena, de la ONG Compromiso Vial, para agregar: "Todo lo que planteamos (iluminación, señalética, señalética refractaria, demarcación, semáforos en algunas de ellas y senda peatonal) no se hizo. Como el acceso en Uriburu a una escuela que tiene la cinta asfáltica destrozada y es una boca de lobo".

La transformación de ruta nacional a lo que se denominó autopista urbana (donde se incluyeron obras de ensanche de un cuarto carril en gran parte de los 29 kilómetros de extensión) demandó nada menos que diez años de obras y 2.800 millones de pesos a lo largo de la década.