Primera C: Argentino y Leones FC cierran la fecha 16, ambos en calidad de visitantes

El Salaíto empata 0 a 0 ante Sacachispas y Leones derrota a Fénix por 1 a 0 con tanto de Franco Tanneur al término de la primera etapa

Primera C: Argentino iguala ante Sacachispas en Villa Soldati. El equipo de barrio Sarmiento dejó una buena impresión al término de la primera etapa.

Argentino iguala ante Sacachispas en Villa Soldati 0 a 0 en el cierre de la 16ª fecha de la Primera C . Por su parte, Leones FC , con gol de cabeza de Franco Tanneur, le gana a Fénix 1-0 y se pone a dos puntos de Luján, líder de la Zona B con 29 unidades.

Con diferentes realidades, Argentino y Leones FC juegan sus respectivos encuentros en busca de finalizar de la mejor manera el cierre del primer semestre de la cuarta categoría.

Con la dupla técnica de Ricardo Moreyra y Lisandro Ríos, el Salaíto visita a Sachachispas con la premisa de obtener la segunda victoria al hilo. El conjunto de barrio Sarmiento vienen de vencer Lugano por 2 a 1, resultado con el que salió del fondo de la Zona A.

El Albo salió a jugarle al Lila con una vocación bien ofensiva. A los 3', llegó una gran jugada personal de Thiago Bartalini, en la que el defensor sacó un remate potente y el arquero local pudo quedarse con el balón.

Después, el dueño de casa trató de ordenarse, se adelantó y trató de llegar con peligro al arco de Francisco Olivera. Por su parte el Albo jugó tranquilo y a los 12', llegó un potente remate de Facundo Aronna que encontró bien parado al golero Aragón.

Sobre los 18', Sacachispas llegó por primera vez con el zapatazo de Lorenzi que se estrelló en el palo derecho de Olivera.

El trámite fue disputado, se jugó en el mediocampo y en el cierre de la etapa, Orejuela con soberbio remate desde afuera del área reventó el travesaño. Con esa jugada se fueron al descanso.

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Leones FC le gana a Fénix

El equipo de la familia Messi se presenta en Pilar con la ilusión de terminar bien arriba en la Zona B. Con ese presente, los dirigidos por Franco Ferlazzo salieron a buscar abrir el marcador.

Desde el inicio, la visita tomó la iniciativa, jugó en el campo de Fénix y comenzó a llegar con peligro al arco local. Sobre los 8', un centro perfecto de Cristián Bonesso al corazón del área encontró a Franco Tanneur quien, de arremetida y con un potente cabezazo, estampó el 1 a 0 para Leones.

Tanneur de cabeza anotó el tanto

Con la apertura del marcador, el equipo de Franco Ferlazzo siguió siendo el dueño del partido, buscó ampliar el marcador. A los 14', llegó el remate de Bonesso que salió muy cerca del palo derecho.

El local se adelantó y contó con dos chances para igualar con los remates de Curuchet y Mena pero apareció Lucas Alegre, quien se quedó con los tiros. El resto del trámite hubo pocas situaciones de peligro.

Alegre se atajó todo

En el complemento, Fénix fue otro equipo, salió decidido en busca de la igualdad pero se chocó la tremenda tarde del Lucas Alegre. El arquero se quedó con 4 situaciones claras ante los delanteros Fénix.