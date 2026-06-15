La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Argentino y Leones FC cierran la fecha 16, ambos en calidad de visitantes

El Salaíto empata 0 a 0 ante Sacachispas y Leones derrota a Fénix por 1 a 0 con tanto de Franco Tanneur al término de la primera etapa

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

15 de junio 2026 · 16:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C: Argentino iguala ante Sacachispas en Villa Soldati. El equipo de barrio Sarmiento dejó una buena impresión al término de la primera etapa. 

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C: Argentino iguala ante Sacachispas en Villa Soldati. El equipo de barrio Sarmiento dejó una buena impresión al término de la primera etapa.  

Argentino iguala ante Sacachispas en Villa Soldati 0 a 0 en el cierre de la 16ª fecha de la Primera C . Por su parte, Leones FC, con gol de cabeza de Franco Tanneur, le gana a Fénix 1-0 y se pone a dos puntos de Luján, líder de la Zona B con 29 unidades.

Con diferentes realidades, Argentino y Leones FC juegan sus respectivos encuentros en busca de finalizar de la mejor manera el cierre del primer semestre de la cuarta categoría.

Argentino iguala en Villa Soldati

Con la dupla técnica de Ricardo Moreyra y Lisandro Ríos, el Salaíto visita a Sachachispas con la premisa de obtener la segunda victoria al hilo. El conjunto de barrio Sarmiento vienen de vencer Lugano por 2 a 1, resultado con el que salió del fondo de la Zona A.

El Albo salió a jugarle al Lila con una vocación bien ofensiva. A los 3', llegó una gran jugada personal de Thiago Bartalini, en la que el defensor sacó un remate potente y el arquero local pudo quedarse con el balón.

Después, el dueño de casa trató de ordenarse, se adelantó y trató de llegar con peligro al arco de Francisco Olivera. Por su parte el Albo jugó tranquilo y a los 12', llegó un potente remate de Facundo Aronna que encontró bien parado al golero Aragón.

Sobre los 18', Sacachispas llegó por primera vez con el zapatazo de Lorenzi que se estrelló en el palo derecho de Olivera.

El trámite fue disputado, se jugó en el mediocampo y en el cierre de la etapa, Orejuela con soberbio remate desde afuera del área reventó el travesaño. Con esa jugada se fueron al descanso.

>> Leer más: Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Leones FC le gana a Fénix

El equipo de la familia Messi se presenta en Pilar con la ilusión de terminar bien arriba en la Zona B. Con ese presente, los dirigidos por Franco Ferlazzo salieron a buscar abrir el marcador.

Desde el inicio, la visita tomó la iniciativa, jugó en el campo de Fénix y comenzó a llegar con peligro al arco local. Sobre los 8', un centro perfecto de Cristián Bonesso al corazón del área encontró a Franco Tanneur quien, de arremetida y con un potente cabezazo, estampó el 1 a 0 para Leones.

Tanneur de cabeza anotó el tanto

Con la apertura del marcador, el equipo de Franco Ferlazzo siguió siendo el dueño del partido, buscó ampliar el marcador. A los 14', llegó el remate de Bonesso que salió muy cerca del palo derecho.

El local se adelantó y contó con dos chances para igualar con los remates de Curuchet y Mena pero apareció Lucas Alegre, quien se quedó con los tiros. El resto del trámite hubo pocas situaciones de peligro.

Alegre se atajó todo

En el complemento, Fénix fue otro equipo, salió decidido en busca de la igualdad pero se chocó la tremenda tarde del Lucas Alegre. El arquero se quedó con 4 situaciones claras ante los delanteros Fénix.

Noticias relacionadas
Primera C. Gonzalo González sale a festejar el segundo tanto de Leones FC en el importante triunfo ante Sportivo Barracas.   

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Primera C. Central Córdoba visita a  Yupanqui en el estadio Ciudad Evita, este sábado a las 15.30. 

Primera C: los tres clubes del ascenso buscarán tener un feliz sábado por la fecha 15

Sabri Lamouchi, director técnico de Túnez, fue despedido tras perder por goleada en el debut.

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Argentina enfrentará a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Lo último

Reclaman una ley de emergencia para evitar el cierre de más pymes

Reclaman una ley de emergencia para evitar el cierre de más pymes

Primera C: Argentino y Leones FC cierran la fecha 16, ambos en calidad de visitantes

Primera C: Argentino y Leones FC cierran la fecha 16, ambos en calidad de visitantes

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Dos hombres fueron imputados por el crimen del agente Rodolfo Manfredi. A uno lo acusaron como autor de los disparos y al otro por encubrimiento

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa
Policiales

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?
La Ciudad

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur
La ciudad

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Ovación
Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut
Mundial 2026

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

De Newells a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

De Newell's a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

Policiales
General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa
Policiales

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

La Ciudad
Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?
La Ciudad

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil
Información general

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas
Información General

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas
Información general

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años
Información general

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Por Lucía Inés López
Zoom

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones