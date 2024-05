Paro docente: la provincia no descontará el día pero impacta en el programa de asistencia perfecta

Los maestros que no concurran a las escuelas no recibirán el incentivo por asistencia perfecta.

El gobierno provincial llamó a los docentes que no adhieran al paro nacional de Ctera de este jueves, a que completen la declaración jurada que permite constatar la asistencia. Esto se debe a que la provincia no descontará el día de paro, pero los maestros provinciales que no concurran a las escuelas no recibirán el incentivo por asistencia perfecta.