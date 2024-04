Paritaria docente: "La oferta salarial es el máximo esfuerzo que podemos hacer hoy"

El ministro de Educación José Goity destacó la oferta realizada a los docentes. Amsafé decide el viernes si acepta o no la propuesta.

Este lunes, autoridades de los ministerios de Economía y Educación se reunieron con representantes de los gremios docentes en una nueva reunión paritaria en la que escucharon una oferta que consideraron insuficiente: " La propuesta, indudablemente, es insuficiente. Nosotros volvimos a ratificar que la propuesta de aumento salarial no da cuenta de la inflación que hemos tenido en los primeros meses del año".

"Además, es una propuesta que no da cuenta de la deuda que tiene el gobierno de la provincia con las trabajadoras y los trabajadores activos y jubilados. En tercer lugar, tampoco hay ninguna compensación sobre la rebaja salarial que sufrimos los docentes por la pérdida del incentivo docente (Fonid) ", enumeró el secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, en conferencia de prensa.

La asamblea de Amsafé decidirá este viernes si acepta o rechaza la oferta salarial realizada por el gobierno santafesino.

Consultado sobre si en ese marco de rechazo preliminar a la propuesta -los docentes de escuelas públicas decidirán por la aceptación o no de la oferta en una asamblea a realizarse el viernes- existía alguna posibilidad de mejorar esta oferta, Goity recordó la "seriedad" del gobierno provincial a la hora de plantear las propuestas y que las mismas se realizan "en base a los cálculos que hace (el ministerio) Economía y siempre hemos planteado, en el marco de la honestidad, que hacemos el máximo esfuerzo.

Asimismo, aclaró que, al tratarse de una negociación, "siempre está abierta la posibilidad del diálogo, de hecho no lo hemos cerrado. Pero este es el máximo esfuerzo que la provincia puede hacer en estas condiciones".

El premio a los docentes que no falten

Otro tema que abordó el ministro de Educación santafesino fue el referido al "Plan Asistencia Perfecta" que lanzó el gobierno provincial para premiar a aquellos docentes que no falten a clases y que fue duramente cuestionado por Amsafé.

Consultado Goity sobre si con la instauración de este premio se había logrado disminuir el ausentismo con el premio, el funcionario explicó que "aún no hicimos la 'barrida' de abril Lo que sí ya tenemos un impacto positivo es sobre el nivel de licencias. Tiene que ver con la modificación de las declaraciones juradas sobre familiar a cargo. Nosotros fuimos razonablemente más restrictivos sobre qué familiares se podían declarar y eso ya generó un impacto. También tuvieron que ver los controles que se hicieron , aunque hay que mejorarlos porque no eran del todo eficientes".

Acerca de en cuánto se había reducido el ausentismo teniendo en cuenta esos controles efectuados, Goity dijo que todavía hay que evaluar el impacto aunque brindó un claro ejemplo: "Sobre 11 mil suegras y suegros que se declararon en 2023 este año tenemos declaración 0. Lo mismo pasa con sobrinos e hijos políticos. Es decir, se redujo notablemente la cantidad de familiares declarados.

Tras aclarar que en esta primera etapa no está contemplada la incorporación de los colegios de gestión privada, Goity explicó que "con el ahorro que se genera (por un mayor presentismo) podremos pagar ese estímulo".

De todos modos, dijo que la implementación del plan "se va a ir evaluando y si que hay que hacerle modificaciones o si el impacto no es el que esperábamos lo vamos a considerar".