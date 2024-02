Paro de profesionales de la salud: piden paritarias y denuncian la crisis del sistema

Los profesionales de la salud nucleados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) llevarán adelante un paro de actividades los próximos lunes 26 y martes 27 de febrero en reclamo de la reapertura de paritarias y el pase a planta permanente de 1.600 trabajadores . Además de denunciar el crítico estado del sistema de salud, indicaron que en caso de no tener respuestas o de tener una que no sea satisfactoria, repetirán la medida a la semana siguiente .

En diálogo con La Capital, el secretario general de Siprus, Diego Ainsuain, explicó este jueves que tras tres días de votación se decidió la medida de fuerza: "Tuvimos una reunión a fines de enero con las autoridades y desde allí no volvimos a tener novedades. No hubo una nueva convocatoria a paritarias y además, como a otros gremios, no se nos completó el pago de lo acordado en 2023 ni el pase a planta permanente de 1.600 profesionales que estaban en condiciones porque habían ingresado durante la pandemia en guardias, centros de salud y terapias intensivas y quienes no han recibido ninguna recomposición salarial y que hoy reciben $290 mil para sostener estos espacios".